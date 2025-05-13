澤倫斯基邀普廷 本週土國會面

（法新社檔案照）

2025/05/13 05:30

克宮未回應 拒絕停火最後通牒

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普表態後，烏克蘭總統澤倫斯基十一日向俄羅斯總統普廷發出直接會談的邀請，點名本週在土耳其伊斯坦堡會面。此前，川普支持普廷「先談判、後停火」的提議，敦促烏克蘭「立即同意」。克里姆林宮十二日並未回應澤倫斯基的會面要求，但明確拒絕歐洲領袖要求先停火的「最後通牒」。川普還說，他想親自到伊斯坦堡。

在上週末一連串外交角力後，澤倫斯基宣布，他十五日將親赴伊斯坦堡等候普廷。澤倫斯基強調，「拖延殺戮毫無意義」，希望普廷「這次別再推託」。

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美媒︰烏俄互不讓步 同時安撫川普

此前，普廷拒絕基輔及歐洲盟友要求無條件停火，提議重啟二○二二年中斷的談判。川普轉向支持普廷，一度看似削弱歐洲對俄國施壓敦促停火的努力。川普十一日透過社群媒體表示：「烏克蘭應立即同意，至少能判斷談判是否可行。」澤倫斯基迅速反制，要求俄方十二日啟動停火，並以前往伊斯坦堡會談展現誠意。

紐約時報認為，目前澤倫斯基與普廷就直接談判彼此放話，屬於外交上的「危險邊緣」（brinkmanship）策略；華爾街日報也認為，雙方你來我往是一種危險邊緣策略，都試圖在不做任何重大讓步的同時安撫川普。

儘管烏克蘭和歐洲提議停火於十二日開始生效，俄軍的攻擊並未停止。烏克蘭空軍表示，十一日晚間至十二日凌晨，俄方發動逾百架長程無人攻擊機夜襲，多個地區遇襲。烏國空軍聲稱擊落五十五架「見證者」（Shahed）無人機。俄軍並對東北部哈爾科夫州及北部蘇米州發動導引炸彈攻擊。

土耳其總統艾多根十一日與普廷通話，稱伊斯坦堡會談將是「歷史轉折點」，他願意斡旋，但也支持歐方主張的停火立場。烏俄上次伊斯坦堡談判是二○二二年，當時雙方曾就一份草案達成共識，列出可能的解決方案框架，稱為「伊斯坦堡公報」（Istanbul Communique），內容包括烏克蘭同意永久中立，不加入北大西洋公約組織（NATO），以換取聯合國安理會五大常任理事國，以及白俄羅斯、加拿大、德國、以色列、波蘭和土耳其等國提供的國際安全保障。

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