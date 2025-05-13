抗土耳其40年 庫德工人黨解散

過去40年來持續對抗土耳其政府的庫德族武裝勢力「庫德工人黨」（PKK），12日宣布解散。（美聯社檔案照）

2025/05/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕過去四十年來持續對抗土耳其政府的庫德族武裝勢力「庫德工人黨」（PKK），十二日在監禁中的領袖號召下宣布解散，為土耳其庫德族人與總統艾多根政府恢復對話及談判鋪路，同時也在戰亂頻仍的中東地區發出穩定訊號。

有助改善中東情勢

PKK解散消息是由支持庫德族的菲拉特通訊社（ANF）發布，事實上PKK日前已在伊拉克北部的據點召開第十二屆大會，決定解散PKK的組織架構，並結束武裝抗爭。這次大會是響應創辦人歐加蘭（Abdullah Ocalan）在二月底的請求，強調PKK已完成歷史使命，並使庫德族問題達到可以透過民主政治解決的程度。

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PKK由歐加蘭在一九七○年代末創立，一九八四年起開始對土耳其發動武裝叛亂，造成四萬多人喪生，讓土耳其承受巨大經濟負擔及社會動盪。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，PKK決定解散並結束與安卡拉政府的武裝鬥爭，對該地區的永久和平具有「歷史性重要意義」，安卡拉將採取實際步驟予以解散。艾多根所屬的「正義與發展黨」（AKP）也稱這是土耳其「邁向無恐怖主義」的重要一步，將密切關注這項進程。

在交涉過程中，伊拉克庫德族自治區領袖巴薩尼（Nechirvan Barzani）等關鍵人物，曾提議提前釋放遭囚禁的歐加蘭。不過，AKP消息人士透露，歐加蘭的監禁條件將放寬，但不太可能離開伊斯坦堡附近的伊姆拉利（Imrali）監獄島，因為一旦獲釋，他可能立即受到生命威脅。據報導，PKK被土耳其及其西方盟友認定為恐怖組織，歐加蘭自一九九九年起就被土國政府囚禁。

庫德族分布在土耳其、伊拉克、敘利亞等地。在伊拉克與敘利亞，庫德族是美軍盟友，美國為首的西方國家一方面與庫德族結盟，一方面又面對土耳其國內有庫德族恐怖組織的尷尬狀況。若能解決庫德族與土耳其政府的衝突，整個中東局勢也可望改善。

華府智庫「中東研究所」土耳其計畫主任托爾（Gonul Tol）指出，如果PKK在沒有任何意外下完成解散，對艾多根將是重大勝利，因為艾多根與庫德人和解，有助於他修改憲法、延長任期，同時在親庫德政黨和其他反對黨之間製造分歧，「如果過程順利，艾多根將以更強大的候選人姿態，參加二○二八年總統大選」。

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