卡達要送122億元客機 川普盟友︰聖戰禮物不能收

卡達王室準備贈送1架波音747-8型巨無霸噴射機給美國總統川普。圖為川普今年2月在佛羅里達州棕櫚灘國際機場參觀1架波音747飛機。（法新社檔案照）

2025/05/13 05:30

川普打算做為「空軍一號」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普出訪沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國前夕，美國媒體披露，卡達王室準備贈送一架號稱「飛行宮殿」（flying palace）的波音七四七─八型巨無霸噴射機給川普，川普也打算接受，做為總統座機「空軍一號」，並在卸任後繼續使用。然而，這架市價約四億美元（約一二二億台幣）的商用飛機，可能是美國政府收到過最昂貴的禮物，引發法律和道德方面的疑慮。

川普十一日在「真實社群」發文表示，美國國防部將免費獲贈一架七四七飛機做為禮物，暫時取代已有四十年歷史的空軍一號，並強調這筆交易非常公開透明，讓「狡猾的民主黨人」大為惱怒，因為民主黨人堅持美方必須自行花費鉅資購買。卡達政府證實，雙方確實曾就「可能轉讓」一架飛機做為川普暫時總統座機一事進行討論，但否認這是「禮物」，也尚未做出最終決定。

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卡達駐美媒體專員安薩里（Ali Al-Ansari）進一步澄清，卡達國防部與美國國防部正在評估是否能將一架飛機暫時用做空軍一號，但雙方法律部門還在審核，尚未定案。白宮新聞秘書李威特則重申，任何外國政府贈送的禮物，在接受時都應完全遵守所有適用法律，川普政府致力於實現完全透明。

據報導，美國憲法禁止政府官員收受來自外國的禮物，川普接受飛機之禮，可能違反防貪污相關法律。不過，消息人士透露，白宮和司法部認為，卡達的饋贈並非以換取任何特別利益或行動為前提，並不構成賄賂。該架客機預計先交給美國國防部，由國防承包商進行改裝，以充當空軍一號，之後再移交給川普的總統圖書館，供川普離任之後使用。

民主黨批川普利用職位牟利

民主黨全國委員會（DNC）砲轟，此舉證明川普利用總統職位謀取個人利益。聯邦參議院民主黨領袖舒默在Ｘ平台揶揄，「沒有什麼比卡達的空軍一號更能體現美國優先，這不僅僅是賄賂，更是川普政府尊爵版的對外影響力」。聯邦眾議員莫里森（Kelly Morrison）也表示，這樣的贈與等同「明目張膽的貪污」，是不道德的「賄賂」，為美國憲法所禁止。

盧默批卡達「資助哈瑪斯、真主黨 殺美國軍人」

令人意外的是，川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）直言，接受卡達贈送的飛機將是川普政府的「污點」，「我們不能接受穿著西裝的聖戰分子贈予的四億美元『禮物』。卡達資助的巴勒斯坦激進組織『哈瑪斯』與黎巴嫩政治與軍事組織『真主黨』等伊朗代理人，殺害美國軍人」。

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