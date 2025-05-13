菲期中選舉登場 另類美中大戰

薩拉．杜特蒂（法新社）

2025/05/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓十二日舉行期中選舉，全國六八四三萬登記選民湧入三萬七千多個投票所，改選參議院廿四席中的十二席，並選出三百多名眾議員，還有各省市鎮地方首長和地方議員，總計一萬八二○○多人，影響菲國未來三年的權力版圖和國家發展方向。其中，總統小馬可仕與副總統薩拉．杜特蒂結盟破局，轉友為敵，使本屆選舉瀰漫政治對抗氣氛。菲律賓與中國在南海持續擴大的對峙緊張，以及和美國的貿易爭端，也牽動選民的投票意向。

參院改選重中之重 薩拉政治生涯保衛戰

期中選舉一般被視為民眾對現任總統前三年表現的公投，也是三年後總統大選的前哨戰。由於小馬可仕家族被視為親美，杜特蒂家族被指為親中，菲律賓將來由哪一個家族掌權，將牽動區域地緣政治版圖。小馬可仕與薩拉二○二二年結盟勝選後，兩人在包括對中政策和反毒行動等問題上立場分歧，同盟關係漸趨脆弱，今年二月薩拉因涉嫌貪污和圖謀暗殺小馬可仕等「嚴重犯罪」遭眾議院彈劾，兩大家族徹底決裂。

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參院七月若通過彈劾 薩拉將禁止選公職

一旦暫定七月進行的參議院審判獲三分之二（十六席）同意，薩拉彈劾案便將通過，代表薩拉將喪失包括二○二八年總統在內競選公職的權利，因此本次參院選舉結果對薩拉意義非同小可，她在廿四席的參議院需要九票，才能保住未來參選總統的希望。據報導，前十二名領先的參議員候選人中，有七人獲得小馬可仕支持，四人與薩拉結盟。薩拉則說，她支持的十名候選人中，超過兩人有望勝選。

「彭博」指出，當前菲國處於美國對抗中國的前線，薩拉的彈劾結果或將重塑政治態勢。菲國的外交政策在小馬可仕任內出現急遽變化，包括深化與美國的軍事同盟，抵制中國的海上擴張，這次選舉結果對小馬可仕將施政路線和影響力延續至二○二八年任期結束有其重要性。

菲國安會︰親中候選人 可能獲中國贊助

選前，菲律賓參議院多數黨領袖杜連迪諾（Francis Tolentino）指稱，北京聘僱菲律賓公關公司，透過網軍在菲律賓散播親北京言論，並且攻擊堅守菲律賓南海主權的官員。菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）也表示，北京透過假訊息散播及敘事擴大化等作為，企圖讓菲國選民將票投給親中候選人，這些候選人可能獲得中國的金錢贊助。菲律賓國家情報協調局（NICA）則警告，中國正加劇散布「分裂性政治言論」，試圖分化菲律賓民眾，藉此暗助親中候選人。

小馬可仕（歐新社）

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