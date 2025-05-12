美國安會 遭川普邊緣化

美國國家安全顧問瓦爾茲（中）因「Signal門」醜聞遭拔官，彭博披露，川普2.0的國家安全會議已被邊緣化。（法新社檔案照）

2025/05/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博十日報導，美國總統川普在試圖結束烏俄、加薩與印巴等多場國際衝突、將美國影響力擴及格陵蘭與巴拿馬，以及透過關稅戰改寫全球貿易秩序之際，同時也將裁員削權大刀砍向國家安全會議（NSC），向來主導制定華府外交政策的國安會已遭邊緣化。

瓦爾茲下台前 已遭大砍人力

報導指出，隨著指派國務卿魯比歐暫代因「Signal門」醜聞而被拔官的國安顧問瓦爾茲留下的遺缺，川普藉此傳達一項重要訊息：川普2.0的國安顧問，不會是像尼克森政府的季辛吉（同時擔任國務卿與國安顧問），與卡特政府的布里辛斯基般大權在握。川普盟友甚至直言，在過去幾屆政府中備受重用而過於龐大的國安會，早就該被砍，制定外交政策是國務卿與國務院的職責，國安會應該只是跨部會的政策執行單位。

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事實上早在瓦爾茲下台前，川普已大砍國安會人力與影響力，改憑個人直覺與仰仗前地產開發商、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）等「忠臣」，來執行外交任務與制定關鍵決策。此外，除了新任國安顧問人選尚無著落，國安會的若干高階職位也仍懸缺，還有不少中層人員被調回原單位。鑑於川普野心勃勃想改革美國外交政策，應該仰仗的國安團隊卻既缺額又準備不足，令人擔心美國恐將因此犯下大錯。

國安會成立於一九四七年，成員包括擔任正副主席的美國正副總統，另有國務卿、國防部長、國土安全部長、國家情報首長，以及身為總統國安事務助理的國家安全顧問等。國安會領袖及其資深幕僚通常主導美國外交政策，這點在前總統拜登執政時期特別明顯，時任國安顧問蘇利文堪稱拜登最親密與最具影響力的心腹。

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