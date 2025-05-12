印巴互控違反停火協議 川普貿易利誘盼解危機

在美國施壓和外交斡旋下，印度與巴基斯坦10日達成停火協議，但數小時後雙方便互相指責違反停火協議。圖為巴基斯坦信德省海得拉巴（Hyderabad）民眾慶祝停火。（法新社）

2025/05/12 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕印度和巴基斯坦在美國斡旋和施壓下，十日宣布暫時停止兩國近卅年來最嚴重的軍事衝突，但印度控制的喀什米爾地區數小時後再次傳出爆炸聲，雙方互相指責違反停火協議。與此同時，美國總統川普在宣布促成印巴停火後，又發文聲稱有意大增與兩國的貿易，並尋求就喀什米爾問題達成解決方案。

印巴閃電宣布停火當晚，印控喀什米爾首府斯利那加中部就傳出爆炸聲，巴國控制的喀什米爾地區一名官員也透露，在爭議地區的邊界實際控制線（LoC）兩邊「間歇性交火正在進行」。印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）指責巴國「屢次侵犯」，印度武裝部隊「正在做出充分和適當的回應」。巴國外交部則稱，「仍致力於忠實執行」停火協議，並反控印度在某些地區犯下侵犯行徑，巴國軍隊「正負責任且克制地處理局勢」。據了解，在過去四天衝突中，兩國死亡人數已逼近七十人。

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眼看印巴停火搖搖欲墜，川普繼續透過自家社群平台「真實社群」發文表示，美方雖未與印巴討論過，「但我將大幅增加與這兩個偉大國家的貿易」，同時與兩國合作，設法就喀什米爾問題達成解決方案。美國智庫「蘭德公司」資深分析師、前五角大廈顧問葛羅斯曼（Derek Grossman）在社群平台Ｘ評論道，川普這席話已無意中站在巴國一方，因為巴國一直試圖將喀什米爾問題國際化，而印度只想透過雙邊途徑解決。

紐時︰美原本不想管 憂核衝突才介入

「紐約時報」指出，美方原本不願介入印巴這兩個南亞擁核國的衝突，副總統范斯更直接表明「不關我們的事」，但不到廿四小時，范斯和國務卿兼國家安全顧問魯比歐就因擔心印巴可能爆發核衝突，而緊急介入。據稱美方掌握的證據顯示，印巴空軍發生大規模空中纏鬥，而且巴軍已派出三至四百架無人機進入印度領土，偵測其防空系統。最令人擔憂的是，九日稍晚，靠近巴國首都伊斯蘭城的努爾汗空軍基地發生爆炸。

努爾汗基地不僅是為巴國戰機提供空中加油的重要設施，與巴國「戰略計畫部門」（SPD）也十分相近，而SPD負責監督及保護巴國的核武庫。據信巴國目前擁有一七○枚或更多核彈頭，可能已分散部署在全國各地。一名熟悉巴國核計畫的美國前官員分析，巴國最深切的恐懼就是本身核指揮權被削弱，因此印度對努爾汗基地發動攻擊，可能被解讀為有意剝奪巴國核指揮權。

為避免爆發核衝突，范斯直接與印度總理莫迪通話，敦促莫迪考慮軍事行動以外的方案，但莫迪僅聽取意見，並未做出承諾。與此同時，魯比歐也與印度外交部長蘇杰生和巴國副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）交談。一名巴國高階情報官員不諱言，達成停火協議須歸功於美方在過去四十八小時積極介入，尤其是魯比歐的參與。

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