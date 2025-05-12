韓執政黨大翻轉 仍由金文洙選總統

南韓執政黨「國民力量」總統候選人金文洙11日前往中央選舉管理委員會，完成第21屆總統候選人登記。（美聯社）

2025/05/12 05:30

登記截止前 國民力量否決「換洙」提案

〔編譯林家宇／綜合報導〕距離預定六月三日舉行的總統大選不到一個月，南韓執政黨「國民力量」過去一週陷入總統提名內訌，經黨內初選脫穎而出的候選人金文洙一度被撤換，直到總統參選登記截止前最後時刻，情勢再度翻轉，仍決定由金文洙出馬競選並完成登記。

前勞動部長金文洙在三日舉行的黨內初選投票中，以黨員投票／民調總和五六．五三％得票率贏得提名，與二日宣布投入總統大選卻未參與初選的前代理總統韓悳洙強碰。

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金與韓悳洙 一抱泯恩仇

「韓聯社」報導，兩方陣營整合未果後，國民力量十日凌晨召集緊急對策委員會，決定撤銷金文洙資格，重啟提名程序，原為無黨籍的韓悳洙隨即入黨登記參選。但在進行全黨黨員投票後，國民力量發言人申東旭宣布，更換總統候選人的議案以微弱差距遭到否決，因此恢復金文洙候選人資格。

自金文洙贏得黨內初選後，便力抗來自黨內要求「讓賢」給韓悳洙的龐大壓力。金文洙趕在最後一天前往國家選舉委員會完成登記，誓言盡一切所能贏得選舉，「本屆的總統大選尤其關鍵，因為這將決定誰能克服當前我國面臨的危機，以及為人民的福祉努力」。

金文洙接著前往國民力量黨部會晤韓悳洙，兩人互相擁抱、握手，展現團結氣勢。金文洙表示，自己仍有不足之處，願向長期身為總理治理國政，並擔任代理總統克服國家危機的韓悳洙求教。

韓悳洙則表示虛心接受結果，誠摯期盼金文洙及其支持者在選舉中成功，呼籲全黨以金文洙為中心團結一致，自己也會提供力能所及的支援。至於金文洙提出擔任選舉對策委員長的邀請，韓悳洙並未直接回應，留待後續討論。

李在明民調暫領先

儘管國民力量完成整合，避免因黨內分裂導致選舉崩盤困境，但據「全國動態調查」上週公布的民調結果，在野黨「共同民主黨」總統候選人李在明以四十三％的支持率，顯著領先金文洙的廿九％。

黨內提名爭議落幕後，遭到彈劾的前總統尹錫悅在社群媒體發文，號召民眾團結支持國民力量勝選，強調此次大選不僅攸關政權輪替，而是關乎生死、關乎守護或是動搖國家體系的問題。

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