抗中國北韓極音速武器 日電磁砲近期試射

日本防衛省新型武器「電磁砲」，近期可望在海上進行試射。（取自日本海自X）

2025/05/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本媒體報導，防衛省正在開發的新型武器「電磁砲」，近期可望在海上進行試射。電磁砲以電磁力取代火藥，可讓砲彈的發射更快更遠，被視為可以有效攔截中國和北韓的極音速（高超音速）武器，希望未來能部署於「神盾系統搭載艦」（ASEV）。

盼部署於神盾系統搭載艦

讀賣新聞報導，日本從二○一六年開始研發電磁砲。二○二三年夏季，海上自衛隊試驗艦「飛鳥號」（JS Asuka）已搭載小型試作品，進行海上發射實驗。這次「飛鳥號」將運送全長約六公尺、重量約八公噸、接近實戰尺寸的大型試作品，首次進行海上發射實驗，以確認命中精準度等性能。

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電磁砲的特徵是透過砲管內的軌道導電，產生電磁力發射專用的金屬製砲彈，除了可用於攻擊艦艇、飛機、無人機之外，還可能用於攔截飛行速度為音速五倍（五馬赫）以上、可以不規則軌道在低空飛行的極音速武器，被期待成為改變戰力平衡的關鍵角色。

海上自衛隊四月中旬也在社群平台Ｘ上，公布艦隊司令官大町勝志少將視察飛鳥號搭載電磁砲的最新進展，這也是電磁砲最新試作品首度曝光。日本軍事網路媒體也報導，五月廿一日起將在千葉幕張揭幕的防衛安全綜合展示會「DSEI Japan 2025」，預定展出電磁砲模型。

讀賣報導指出，防衛省去年五月與德國、法國的國防部及研究機構簽署共同研發協議，也曾派遣技術官員前往美國，希望取得相關實驗數據。美國軍方已經中斷電磁砲開發，日本希望能善加利用美國的實驗數據，以實現電磁砲的實戰化。

報導還指出，日本的目標是開發艦載型電磁砲，部署於神盾系統搭載艦與新型護衛艦，但目前仍存在軌道被砲彈磨損，導致難以連續發射，以及發射速度降低等技術性問題。

香港「南華早報」報導，中國也正積極研發電磁砲，中國海軍工程大學在二○二三年十一月發表的論文中聲稱，已成功測試一種新型電磁軌道發射系統，完成一二○次發射試驗，可快速發射砲彈而不會使軌道受損。

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