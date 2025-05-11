美歐聯手 力促烏俄停火30天

法國、德國、波蘭和英國四國領袖，十日共同到訪烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基會談、並與美國總統川普通電話後，提出自十二日起全面無條件停火卅天，呼籲俄羅斯接受。（法新社）

2025/05/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國、德國、波蘭和英國四國領袖，十日共同到訪烏克蘭首都基輔，與烏國總統澤倫斯基會談、並與美國總統川普通電話後，提出自十二日起全面無條件停火卅天，呼籲俄羅斯接受。同時，歐洲高層官員正和川普政府商談敲定一份協議，若俄國總統普廷不接受這份停火方案，就會對俄國施加新制裁。

川普私下坦言 很難結束戰爭

法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、波蘭總理圖斯克和英國首相施凱爾，十日聯袂訪問基輔，展現對烏克蘭以及川普政府力促的停火方案的支持。四人先與澤倫斯基會談、再一起和川普通電話後，呼籲俄國接受從十二日起，無條件停火卅天。烏國外長西比哈說，「烏克蘭和所有盟邦都準備好，從週一開始，海、陸、空全面無條件停火至少卅天」，若俄國同意並且可確保有效監督停火之執行，將可為和談鋪路。

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白宮發言人李威特九日表示，澤倫斯基當天致電川普討論停火方案；稍晚川普表示，「我有句話要對雙方說：結束這場戰爭」。澤倫斯基同日表示，近日烏美進行正面且建設性的溝通，「我們的立場一致，就是得全面停火，若俄國繼續拖下去，我們將需要更強硬的制裁」。

川普上任時承諾一百天內結束烏俄戰爭，這個期限已在四月廿九日到期。「華爾街日報」九日報導，川普上週在佛州自家俱樂部對一群重要金主說，斡旋結束烏俄戰爭的努力令他愈加感到挫折，「夜不成眠」，一名在場人士透露，川普被一名金主問到，他在外交政策上最擔心的事，川普說，擔心和普廷特別難以談判，他想要「整個烏克蘭」。

最近幾週川普私下向幕僚抱怨，普廷不想結束戰爭，烏俄雙方都拒絕妥協，他也曾詢問幕僚，是不是認為普廷和他上次執政時不一樣了，對普廷的一些軍事行動，例如轟炸有孩童的地區感到訝異。「彭博」報導也指出，歐洲和美國官員私下表示，白宮內部對於這場戰爭的看法已經轉趨強硬，現在普廷更被視為是促和的阻礙。

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