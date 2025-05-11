格陵蘭防務 美擬移交北方司令部

外傳美國打算將格陵蘭安全職責移交給北方司令部，同時與格陵蘭簽署「自由加盟協約」，將其納入勢力範圍。圖為格陵蘭的美國皮圖菲克太空基地。（法新社檔案照）

2025/05/11 05:30

考慮循太平洋島國模式 將格陵蘭納入勢力範圍

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭島展現強烈野心之際，外傳五角大廈考慮將格陵蘭的安全責任，從歐洲司令部移交負責北美防衛的北方司令部，同時也考慮與格陵蘭簽署「自由加盟協約」（COFA），循美國與太平洋島國模式，將格陵蘭納入勢力範圍。

請繼續往下閱讀...

移出歐洲司令部 丹麥官員質疑

「美國有線電視新聞網」（CNN）九日引述三名知情人士披露，川普政府正考慮將美國在格陵蘭的安全利益責任，轉移給主要負責保衛美國領土及監督南部邊境特遣隊等任務的北方司令部。此舉具有一定邏輯，因為格陵蘭在地理上是北美大陸的一部分，但從政治和文化而言，該島與歐洲關係密切，且是丹麥半自治領土。據了解，部分討論早在川普年初重返白宮前就在進行。

若美方將格陵蘭劃屬北方司令部，至少象徵性地將該島與丹麥分割開來，而丹麥仍是美國歐洲司令部的轄區。不過，丹麥官員憂心，此舉是在暗示格陵蘭不是丹麥的一部分。一位美國官員表示，支持者認為，儘管格陵蘭設有美軍基地，但因距離歐洲司令部在中歐的指揮中心較遠，有時會受到忽視。

與此同時，「路透」九日指出，白宮正考慮循美國與太平洋島國維持密切聯繫的模式，將格陵蘭納入勢力範圍，即與格陵蘭簽署「自由加盟協約」，給予該島特殊地位。美方目前僅與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞等太平洋島國簽署該協約，具體內容因簽署國而定，美方通常會提供若干基本服務，包括郵件遞送、緊急管理及軍事保護等，換取美軍在締約國自由行動，以及與美貿易大多免稅等，被視為制衡中國在印度－太平洋地區影響力的關鍵。

簽「自由加盟協約」 恐引起爭議

然而，美國過去僅與獨立國家簽署該協約，但格陵蘭屬於丹麥領地，須先脫離丹麥獨立才行得通。民調顯示，格陵蘭人雖有意獨立，但多數人不想加入美國。自由加盟協約形同將部分自治權讓與美國，恐將引起諸多爭議。

川普上任後一再表明拿下格陵蘭勢在必行。「華爾街日報」日前披露，華府已下令情報機構加強對格陵蘭的監視，包括進一步了解當地獨立運動及對美國開採資源的態度，引起丹麥政府不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法