美中經貿會談登場 專家：難有突破

美中高層經貿會談十日在瑞士日內瓦登場。左圖為美國財政部長貝森特離開日內瓦下榻飯店，前往談判地點。右圖為中國代表團主談人、國務院副總理何立峰。（法新社、路透檔案照）

2025/05/11 05:30

美財政部長貝森特、中國副總理何立峰 瑞士日內瓦交鋒

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中高層經貿會談十日在瑞士日內瓦登場，分別由美國財政部長貝森特及中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰主持，這是美國總統川普四月對中國開徵一四五％關稅，中國反制加徵美國一二五％關稅以來，雙方首次進行談判，結果將決定全球經濟命運。分析指出，這次談判不太可能取得突破，料兩國先就協議架構、細節和底線，以及下一次會面達成共識。

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料就協議架構、底線、下次會面 達成共識

談判在十日上午開始，但雙方未公開談判地點。不過，目擊者看到，兩國代表團在午休後返回了位於郊區的瑞士駐聯合國大使官邸。

此次談判，美方由貝森特及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出馬，前者曾表明目前的關稅水準不可持續，後者則是川普第一任貿易議程的擘劃者，也參與美中當時達成的第一階段貿易協議。至於貿易立場強硬的川普顧問納瓦羅，並未加入這場談判。中國方面派出主管經濟的副總理何立峰，而公安部長王小洪受命出席，顯示類鴉片止痛劑芬太尼將是談判的重要議題之一。

美中針鋒相對的關稅政策實際上已切斷兩國之間的貿易，並增加全球經濟衰退可能性。雙方花費數週才同意進行一連兩天談判，使得各界對談判取得突破、大幅削減關稅的期望並不高。中國「人民日報」十日發表評論文章，警告美方談判需拿出誠意，不是說一套、做一套，強調「指望一兩次談判解決問題不現實」。

值得注意的是，川普九日發文表示，對中關稅「八十％似乎剛好」，表明授權貝森特決定。他稍後又表示，如果不能立即與中國達成協議，他也不會感到失望，直言目前不與中國做生意對美國來說也是一筆好交易。白宮新聞秘書李威特隨後則澄清，八十％這個數字不是官方門檻，而是「總統隨口說的數字」，仍須視談判如何發展。她補充說，除非中國也降低關稅，否則川普不會降低對中關稅。

「華爾街日報」指出，知情人士透露，川普的八十％想法旨在鼓勵貝森特努力達成一項將關稅稅率降低至八十％左右的安排。美國商務部長盧特尼克告訴「福斯新聞」，預計總統將維持對中國的對等貿易關稅，但可能將稅率定在三十四％左右，也就是川普四月二日宣布的稅率。

專家指出，即使美對中關稅從一四五％降至八十％，仍可能切斷兩國之間大部分貿易。前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文分析，中方想要的是一個能拖延時間的談判進程，中方明白川普其實不清楚自己想要什麼，因此希望看到談判緩慢推進，以最大程度發揮自身影響力，同時盼望共和黨在明年期中選舉失敗，抑制川普的氣勢。

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