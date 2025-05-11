菲期中選舉明投票 菲中關係成焦點

菲律賓十二日舉行期中選舉，總統小馬可仕的陣營在首都馬尼拉舉行造勢大會，小馬可仕還親自現身為所支持的候選人拉票。（路透）

2025/05/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓期中選舉十二日投票，但在競選期間的造勢集會、國會參議院聽證與民意調查中，中國元素一面倒以及不尋常地無所不在，敵對陣營間的親中、抗中立場鮮明，並以此為催票利器。

菲律賓多年來一直籠罩在中國積極擴張南海勢力的陰影下，儘管期中選舉選的是與外交關係不大的國會參議員與地方首長，但隨著該國兩大政治家族—已故前獨裁者馬可仕（其子為現任總統小馬可仕）與前總統杜特蒂（其女為現任副總統薩拉）—全面開槓，菲中關係已成為一大選舉議題與政治焦點。

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相較於在任內親中的杜特蒂，小馬可仕相對親美，上台後重建並深化與華府的關係。小馬可仕在期中選舉的造勢場上多次打抗中牌催票，包括今年二月在造勢場上暗虧杜特蒂父女立場親中，恐有讓菲律賓淪為中國一省之虞，以及反觀他支持的候選人沒人在中國於南海挑釁時為中方喝采；九日，小馬可仕又在未點名任何國家情況下，直言菲國不會在主權與領土上讓步。

菲律賓馬卡蒂大學公共行政專家塔比亞說，若干熱門議題能起許多菲國選民共鳴，特別是中國議題，這與過去選舉中並不太重視外交政策迥異。四月份民調顯示，大多數菲國選民傾向支持捍衛南海主權的候選人；小馬可仕便利用此等情緒為候選人拉票。

小馬可仕狂打抗中牌

相較於小馬可仕狂打抗中牌，小馬可仕的政壇盟友更直接把矛頭對準對中國擴權三緘其口的薩拉。已與小馬可仕翻臉的薩拉是下屆總統大選的熱門候選人，但如今卻面臨前總統老父被國際刑事法院逮捕（但杜特蒂陣營也藉此賺到同情票），以及她本人遭國會彈劾審判的窘境。薩拉若確定被彈劾下台，將無法參加下屆總統大選；而在國會彈劾中扮演陪審團角色的菲國參議院全院廿四席，有半數會在十二日的期中選舉中改選，其結果勢必牽動薩拉的未來仕途。

小馬可仕依法無法競選連任，但薩拉若能逃過彈劾則有機會更上層樓。分析家說，小馬可仕的人馬若在期中選舉大勝，不但將定義小馬可仕接下來三年總統任期果斷執政的能力，還將形塑二○二八年的總統大選；任何總統候選人都得面對在保護菲國海洋權與主權等議題上秉持一致性的考驗，而薩拉迄今未曾出言反對中國脅迫。

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