中國軍事科技戰力 藉印巴衝突驗收

作為巴基斯坦近年最主要武器供應國，印巴衝突亦被視為檢視中國武器實戰場合。圖為二o二四年巴基斯坦國際國防展覽會（IDEAS）上展示的「梟龍」戰鬥機。（歐新社檔案照）

2025/05/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度與巴基斯坦的軍事衝突持續升高，除了雙方皆為擁核國以及對區域穩定造成重大衝擊等擔憂外，引起軍事專家關注的，莫過於作為巴基斯坦最大武器供應者的中國，長年投入數十億美元的軍事科技發展，其戰力首次得以在實戰中驗證。

CNN報導，中國軍隊雖已數十年未投入重大戰爭，但在加速武裝部隊現代化發展下，也推動巴基斯坦軍事升級。

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根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」數據，過去五年巴基斯坦武器進口多達八十一％來自中國，項目包括先進戰鬥機、武器、雷達和防空系統。即便是巴國國產武器，也有部份與中國企業合作研發，或是利用中國科技和技術建造。

不僅如此，作為「全天候戰略夥伴」，兩國在空、海、陸聯合軍事演習上也比以往更加複雜。華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員辛格頓指出，北京透過對巴基斯坦長期硬體、訓練支持，悄無聲息地轉換了戰略平衡、「這不僅是雙邊衝突，還是一窺中國國防出口正如何重塑區域威攝的機會」。

據稱殲10擊落5印度軍機

巴國聲稱，衝突至今擊落三架法製「飆風」、一架俄製米格-29和蘇-30共五架印軍軍機，使用的是中國製殲-10戰機，引發各國媒體和軍事分析師熱議。

殲-10屬單引擎多用途戰鬥機，於二○○○年初投入解放軍空軍服役。最新版本的殲-10C與飆風戰機同為四．五代戰機，二○二二年向巴基斯坦出口外銷版殲-10CE，是該國最先進戰鬥機，另一主要戰機「梟龍」則由巴中聯合開發。該國雖還擁有美製F-16戰鬥機機隊，不過未獲美國升級。

據了解，殲-10CE和梟龍裝載的武器，為具備超視距作戰能力的中國先進空對空飛彈「霹靂-15」，目前不清楚巴國取得的是射程較短的外銷版，還是跟解放軍使用相同的長程版。

然而，空戰牽涉整合、協調及生存能力等因素，印方備戰程度也使專家提出疑問，例如印軍若認為巴國的霹靂-15為短程版，或許會使飛行員誤會自己在射程外。奧斯陸大學國防政策研究員霍夫曼寫道，交戰規定或許也阻止印度飛行員開第一槍或進行反擊，諸如此類的誤判會使巴國武器看起來更有效率。專家還提到，印度成功空襲巴基斯坦數個目標，代表突破該國設置的中國「紅旗-9B」長程地對空飛彈等防空系統。

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