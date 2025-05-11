中國狂蓋核電廠 共軍自揭災難後果

工作人員行經位於浙江海鹽縣境內、距離上海約一二五公里的秦山二期核電站。秦山核電站是中國第一座自主設計、建造、管理和運營的大型商用核電廠。（美聯社檔案照）

2025/05/11 05:30

恐成敵人首要攻擊目標

［國際新聞中心／綜合報導］中國核能電廠建廠蓬勃發展，上個月，北京當局批准興建十座新反應爐，使得營運和興建中的商業反應爐總數達到一○二座，超過任何其他國家。不過，中國人民解放軍一份新研究報告卻對核反應爐的安全性提出警告，擔心其在爆發戰爭時可能會成為首要攻擊目標。

核反應爐多位沿海地區

根據香港「南華早報」十日報導，烏俄戰爭打破了民用核電廠不受軍事攻擊影響的觀念，促使中國軍事研究人員重新評估核子設施的安全風險，並提出增強防禦和應急策略。中國所有的核子反應爐都位於沿海地區，其中一些位於地緣政治敏感帶，如台灣海峽和南海。最新的解放軍研究報告警告，如果中國無法防禦對核子反應爐的攻擊，可能會出現災難性後果。

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由解放軍陸軍工程大學副教授王鳳山領導的團隊上月在國防技術期刊「指揮控制與仿真」上發表的論文中提到，「中國仍處於戰略機會的關鍵時期，但核電站和其他關鍵基礎設施在複雜的國際和國內環境下面臨著真實且不斷演變的風險」。

論文引用烏俄戰爭期間歐洲最大的札波羅熱核電廠遭受到多次攻擊作為關鍵例證，稱儘管國際法嚴格禁止此類攻擊，且攻擊核電廠可能引發核子報復，但烏俄戰場上的現實表明，這些長期存在的規範很容易被忽視。

該論文研究團隊警告，中國核電廠可能面臨比先前預估更大的風險，包括潛在的「戰略轟炸機打擊」或「核子飛彈攻擊」。這些警告也與中、俄在九日發表、警示核子衝突風險日益加劇的聯合聲明相吻合。

該研究評估了核電廠遭受攻擊的後果，包括直接攻擊或核子外洩造成的傷亡人數、反應爐等設施損毀，以及核子污染規模，如放射性塵埃污染土地、水源、農業和海洋生態系統，同時危及人口安全。研究人員希望據此發展出一個風險評估架構，來指引反應爐的選址、建造、防禦和緊急動員。

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