南韓執政黨內訌 大選前爆「換洙」

由於黨內整合失敗，南韓執政黨國民力量黨10日宣布撤銷稍早提名的總統候選人金文洙，並將重啟該黨總統候選人提名程序，納入加入該黨的前代理總統韓惪洙。圖為金文洙（左）8日在首爾與當時還是獨立總統候選人的韓惪洙（右）坐下面對面交談。（美聯社）

2025/05/11 05:30

原候選人金文洙提名被撤銷

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此六月初投票的南韓總統大選競選活動十二日正式起跑前夕，執政黨「國民力量黨」卻因總統候選人整合失敗而驚爆「換洙」，本月初經黨內初選產生的總統候選人金文洙的提名十日被撤銷，原本無黨籍的前代理總統韓悳洙加入執政黨並參加國民力量黨重新舉辦的總統候選人提名程序，國民力量黨總統候選人「此洙換彼洙」，幾乎已成定局。

大選剩不到30天 整合失敗

國民力量黨首席發言人申東旭表示，該黨黨員會在十日上午十時到晚間九時投票決定是否改推舉韓悳洙為該黨總統候選人；隨後該黨官員將進行會商，以及在十一日正式確認重新提名總統候選人的結果。國民力量黨表示，希望在國家選舉委員會十一日登記截止前，敲定該黨提名的新的總統候選人。

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前代理總統韓悳洙入黨爭取提名

韓悳洙本月一日請辭代理總統，二日宣布投身總統大選；三日，前勞動部長金文洙以五六．五三％的得票率被提名為國民力量黨總統候選人，並以經民主程序產生的執政黨唯一合法候選人為由，力抗黨內的讓賢壓力。九日晚間，韓、金陣營首度就整合進行磋商，雙方雖同意推舉單一候選人，但卻在決定誰出線的方式上各持己見，其中韓陣營主張黨員投票與選民民調各半，金陣營則堅持採一○○％選民民調，韓金整合談判破裂。

金文洙控政變 黨內民主已死

金文洙十日在記者會上以「政變、違憲、違反黨內程序與任何人的常識」，「黨內民主已死」，痛斥國民力量黨撤銷提名他為總統候選人的決定，並誓言採取司法與政治行動。國民力量黨則辯解說，由韓、金二人就推出單一候選人的整合談判失敗，該黨除了重啟提名總統候選人的行政程序，別無他法。

法院駁回金確保資格申請

金文洙陣營此前曾向法院申請確保總統候選人地位，其支持者也向法院申請禁止執政黨重新召開全國黨代表大會重新提名總挺候選人以免金文洙被換掉；但上述兩項申請在九日雙雙遭法院駁回，並同時為執政黨重啟提名總統候選人的程序剷除障礙。

雙洙民調 都落後李在明

有財經背景的韓悳洙原任總理，在去年底前總統尹錫悅因緊急戒嚴令之亂遭國會彈劾後擔任代理總統，被視為是更適合帶領南韓面對經貿外交挑戰的國家領導人，稍早以擔任代理總統為由婉拒參加執政黨總統候選人黨內提名程序。但本週一項全國民調顯示，無論是韓悳洙與金文洙，其支持率均落後最大在野黨「共同民主黨」提名的總統候選人李在明；李在明對上韓悳洙為四十四％比三十四％，對上金文洙則是四十三％比廿九％。

共同民主黨對此則是幸災樂禍，發表聲明稱國民力量黨的每一位初選候選人都成了「詐欺受害者」，「該黨已沒有理由繼續存在」。

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