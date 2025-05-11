飛彈互轟 外界憂開戰 美國斡旋 川普：印巴同意全面停火

印度與巴基斯坦10日宣布立即停火後，巴國旁遮普省的民眾上街揮灑玫瑰花瓣，高舉海報與標語，慶祝停火與宣稱勝利。（法新社）

2025/05/11 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度與巴基斯坦十日在美國領導的國際斡旋介入下，同意全面立即停火，結束這兩個南亞核武國家數十年來最嚴重的軍事對抗。停火的消息是由美國總統川普率先在其社群平台上發布，「經過美國斡旋的漫長談判，我很高興宣布，印巴已同意全面立即停火，恭喜兩國展現出常識和智慧」。

印巴兩國預定512進行談判

印度外交部次長唐勇勝稍後證實，兩國將從當地時間傍晚五時（台灣時間晚間七時卅分）起「停止陸、空、海的一切交火和軍事行動」，並預定五月十二日進行談判。巴基斯坦外長達爾也證實兩國停火，強調巴國一直致力於在不損害主權和領土完整的前提下，實現地區的和平與安全。達爾說，沙烏地阿拉伯和土耳其也對促成停火扮演重要角色。

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停火是在巴國為回應印度在夜間空襲其鄰近首都伊斯蘭馬巴德的三處空軍基地，於十日清晨對印度旁遮普邦的空軍基地、軍事設施以及印控喀什米爾城市賈姆穆發射飛彈進行報復打擊後所達成。雙方飛彈互轟引爆外界憂心全面戰爭恐一觸即發。有報導指印度已將西部艦隊調動至北阿拉伯海，將巴國最大港口喀拉蚩港納入打擊範圍。

美促雙方溝通 避免誤判

美國國務卿魯比歐十日表示，他與副總統范斯在過去四十八小時分別與印巴兩國總理莫迪與夏立夫、雙方外長與軍事參謀長等進行一系列緊急通話，敦促雙方恢復直接溝通，以緩和局勢避免誤判。中國與七大工業國集團（G7）也發出類似呼籲。

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