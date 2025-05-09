印巴持續交火 巴稱擊落25架無人機

巴基斯坦軍方聲稱擊落25架印度無人機。圖為印度無人機在喀拉蚩被擊落的現場。（法新社）

2025/05/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼七日的飛彈攻擊造成重大死傷後，南亞核武國印度與巴基斯坦八日互控對方發動無人機攻擊，巴國軍方稱擊落廿五架印度無人機，印度則指控巴國以無人機與飛彈進行徹夜突擊，並宣稱摧毀拉合爾市的防空系統。此外，印巴士兵還在有主權爭議的喀什米爾徹夜交火。眼見印巴衝突持續與擴大，美國總統川普表態願出面調停，國務卿魯比歐八日致電巴國總理夏立夫，強調印巴必須密切合作降低衝突。

根據巴基斯坦軍方發言人喬德里稱，印度徹夜到八日午後對巴國多地發射以色列製的無人機進行攻擊，巴國軍方擊落廿五架，一架墜毀於信德省時造成平民一死一傷，一架導致旁遮普首府拉合爾市附近的軍事基地受損與四名士兵受傷，一架落入在巴國首都伊斯蘭城附近、巴國陸軍司令部所在的拉瓦爾品第基地。喬德里在國營電視台上說，巴國武裝部隊正在消滅印度的無人機大軍。此外，拉合爾當地員警稱有一架無人機在沃爾頓機場附近被擊落。

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至於印度國防部則稱其武裝部隊「鎖定攻擊」包括拉合爾等巴國多地的「防空雷達與系統」，並指控巴國企圖利用飛彈與無人機沿印巴喀什米爾停火線「控制線」襲擊「多個軍事目標」。印度宣稱對巴基斯坦的攻擊已造成一百多名恐怖份子死亡。巴方則宣稱在控制線的交火殺死四十至五十名印度士兵，並炸毀多個印度軍事目標。雙方的說法目前都無法查證。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫八日表示，巴基斯坦的報復行動「現在越來越確定」，「我們必須做出回應」。印度外交部長蘇杰生同日警告，將對巴基斯坦的任何軍事行動做出回應。他表示，印度的回應都是經過仔細斟酌的針對性打擊，無意讓情勢升級。

川普願意調停

為避免事態擴大，美國總統川普七日表態希望印巴「現在就停手」。川普說，他若能助一臂之力，他樂於鼎力相助…他與印巴兩國領袖都處得不錯，也跟兩人都熟稔，「我希望看到他們把事情搞定」。歐盟八日呼籲印巴雙方自制，以及停止進一步攻擊以保護平民。

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