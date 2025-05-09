教宗空窗期 中國自選2主教取代梵蒂岡任命

中國趁羅馬天主教教宗懸缺、教廷權力真空之際，假選舉之名行官派「愛國主教」之實，強行以親官方主教取代梵蒂岡任命的神職人員。圖為河北省的地下教會。（路透檔案照）

2025/05/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據多家媒體，中國趁羅馬天主教教宗懸缺、教廷權力真空之際，假選舉之名行官派「愛國主教」之實，強行以親官方主教取代梵蒂岡任命的神職人員，此舉不僅是漠視雙方就主教任命所達成的協議，更是對即將上台的新教宗的公然挑釁，與凸顯北京意圖趁隙加強對中國天主教會的控制。美國「華爾街日報」警告，新教宗或許該認清與北京的主教協議形同浮士德式的魔鬼交易。

漠視梵中協議 也挑釁新教宗

根據報導，教宗方濟各四月廿一日病逝辭世，北京當局隨即於同月底強推所謂主教選舉，先是四月廿八日施壓上海教區召集神父「確認」親官方的吳建林為輔理主教，然後隔天廿九日在河南省新鄉教區則有親官方的李建林以同額競選之姿成為該區主教。其中北京當局在新鄉教區安插官派主教的行為特別糟糕，因為該教區本有一名在一九九一年出任主教、獲梵蒂岡認可的「地下主教」張維柱。張維柱在二○二一年被捕，據信目前仍遭秘密關押中。

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受中共控制、不被聖座承認的中國天主教主教團，現能將吳、李兩人提交給梵蒂岡批准或否決。主教任命權向來是中梵關係最大癥結，天主教在中國因此分裂為兩派，一為承認教廷、主教由教廷指派但不獲中方承認的地下教會，一是中國官方控制、主教為官派但被教廷視為非法的中國天主教愛國會。中梵在二○一八年就主教任命達成協議，北京當局得以有權置喙主教人選；儘管如此，由中國官方控制的中國主教團向梵蒂岡提交主教名單的模式仍然存在。

根據爭取中國宗教自由的「對華援助」協會網站，據信這兩場選舉可能在方濟各病逝前就排定，但更引人關注的是北京在方濟各離世後仍執意進行的背後動機；該報導認為北京這麼做是對即將誕生新教宗的公然挑釁、測試梵蒂岡底線，以及炫耀其對中國天主教的控制，任命主教的「梵中協議」實際上已形同虛設。華爾街日報則在社論中以浮士德式交易來形容「梵中協議」，認為吳、李主教選舉應能讓新教宗看清「梵中協議」到底是怎麼回事。

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