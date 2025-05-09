菲艦南海遭中國軍艦包夾 僅離180公尺

位於哈辛托號前方的另一艘中國護衛艦（舷號573），則突然轉為橫向，似乎企圖攔阻菲艦去路，引發碰撞的風險。（法新社）

2025/05/09 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕在菲律賓和美國的年度「肩並肩」大規模演習期間，中國在南海動作頻頻。菲國軍方八日指控，中國海軍和海警船艦在黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）東南方海域，針對菲國海軍巡邏艦進行「具侵略性」的不安全操作，引發雙方誤判的可能性，對此表達「嚴重關切」。

衝突升級到海軍軍艦

儘管菲中兩國船艦在南海屢屢爆發衝突對峙，但多半為海岸防衛隊或民間船隻，法新社指出，此事罕見之處在於衝突範圍已擴大到兩國海軍船艦。

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菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代發表聲明指出，菲國海軍巡邏艦「哈辛托號」，五日在支援漁業局和海防隊船艦的「例行、合法」海上巡邏任務中，遭兩艘中國海軍「江凱II級」護衛艦執行侵略性和不安全操作。

崔尼代指出，事發地點為黃岩島東南方十一．八海里處，舷號五五四的中國軍艦（通遼號）當時緊隨哈辛托號航行，兩艦最靠近時的目測距離約廿五至五十公尺，位於哈辛托號前方的另一艘中國護衛艦（柳州號，舷號五七三），則突然轉為橫向，似乎企圖攔阻菲艦去路，引發碰撞的風險。此外，中國海警五四○三號艦也試圖干擾哈辛托號的航行路徑。

崔尼代向媒體表示，中方前述魯莽行徑違反「海上避碰規則國際公約」（COLREGs），對哈辛托號的航行安全構成直接威脅，可能導致誤判加劇緊張情勢，菲方對此表達嚴重關切。崔尼代告訴法新社，他記得菲中兩國軍艦最近一次類似接觸，是發生在兩年前一次南海補給任務期間。

菲律賓國家海事委員會發言人羅培茲則指出，中國軍艦與菲方巡邏艦「距離極其危險」，五七三艦在穿越哈辛托號艦首時，距離僅約一八○公尺，「完全沒有留下任何緊急應變或機動的空間」。另一艘與哈辛托號並行的中國軍艦，距離甚至不到一百公尺。

對此，中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里聲稱，菲國軍艦企圖「侵闖」黃岩島領海，南部戰區「依法依規」跟蹤監視、警告驅離，現場操作「專業規範、正當合法」，要求菲方立即停止侵權挑釁和歪曲炒作。

舷號554的中國護衛艦緊隨菲律賓巡邏艦哈辛托號航行，兩艦最靠近時的目測距離約25至50公尺。（法新社）

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