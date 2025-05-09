美中競爭關鍵 川普幫星鏈鋪路

美國川普政府正運用外交手段向多國施壓，要求為馬斯克旗下「太空探索科技公司」衛星業務「星鏈」清除市場准入障礙。（路透檔案照）

2025/05/09 05:30

華郵指藉關稅戰施壓多國 為星鏈開拓市場

〔編譯陳成良／綜合報導〕「華盛頓郵報」最新取得的美國國務院密件顯示，總統川普政府正運用外交手段向多國施壓，要求為其政治盟友、億萬富豪馬斯克旗下的「太空探索科技公司」（SpaceX）所擁有的衛星業務「星鏈」（Starlink）清除市場准入障礙。報導指出，這些國家往往疲於應付美國高額關稅威脅，使得星鏈的全球擴張與美國的貿易施壓之間，浮現耐人尋味的關聯。

看上印度、非洲與拉美市場潛力

戰略上，部分專家視協助星鏈為美國與中國競爭，並鞏固太空領導地位的關鍵。美國創新基金會研究員史瓦茲特勞伯即呼籲美方積極爭取市場，以免中方得利。經濟上，據太空產業情報公司「Quilty Space」估計，星鏈若在印度取得一％消費者寬頻市場，年營收即可達近十億美元，在非洲與拉美也具備龐大潛力。

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最具代表性的案例為非洲小國賴索托。在川普宣布對其商品徵收五十％關稅後不到兩週，該國便與星鏈代表會面，並迅速授予星鏈一張為期十年的衛星網路服務執照。一份國務院內部備忘錄便載明：「賴索托政府希望透過批准星鏈，向美國展現善意並歡迎其企業，以利貿易談判。」

此外，星鏈在印度、索馬利亞、剛果民主共和國、孟加拉、巴基斯坦和越南等多國，均取得部分或全部市場准入。密件進一步顯示，美國大使館與國務院官員在國務卿魯比歐指示下，積極為星鏈爭取監管批准，尤其在白宮推動廣泛貿易談判的敏感時刻。儘管缺乏直接證據顯示川普政府以減免關稅換取對星鏈的優待，但其時機的巧合引人深思。

加速批准星鏈 有助與美談貿易協議

以印度為例，兩名知情人士透露，當地官員之所以加速批准星鏈，是認為此舉有助於和川普政府達成貿易協議。其中一人更引述印度高層說法，稱此舉雖未必是談判的明文內容，卻被視為促成協議的「重要潤滑劑」。

對此，美國國務院回應稱：「星鏈是美國製造的創新產品，已協助全球偏遠地區連網，任何愛國人士都樂見其成功，尤其在面對有問題的中國競爭對手時。」白宮強調，貿易談判以美國整體利益為優先，不容許任何利益衝突。

密件還顯示，拜登政府也曾推廣星鏈等低軌道衛星服務，時任國務卿布林肯曾稱其為傳統網路服務的「彈性替代方案」。然而，川普時期的相關電文則更具針對性，魯比歐簽署的多份電文不僅明確點名星鏈，更要求藉此對抗俄羅斯與中國的太空業者，並將後者的服務視為對美國國家安全的潛在威脅。

據報導，川普的關稅壓力促使至少兩國考慮或批准星鏈，柬埔寨即為一例。「非洲發展中心」研究員摩爾指出，川普時期批准星鏈的非洲國家增多，官員們可能因忌憚馬斯克與川普的關係，或認為配合能換取較佳處境。

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