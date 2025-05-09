挑戰美國秩序 普習高調秀團結

俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）8日在莫斯科舉行會談，雙方高調強調中俄緊密聯盟，揚言將共同反制國際「霸權欺凌」，意圖挑戰美國主導的世界秩序。（歐新社）

2025/05/09 05:30

普習會談喊反制國際霸權欺凌

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷與中國國家主席習近平八日在莫斯科舉行會談，雙方高調強調中俄緊密聯盟，習近平更誓言與俄共同反制國際「霸權欺凌」，意圖挑戰美國主導的世界秩序。然而，就在兩國元首展現團結的同時，烏克蘭官員強烈指控俄軍公然違反了由普廷自己提出、並理應於當日生效的三天停火協議，對烏克蘭東北部發動攻擊並造成平民傷亡。

習出席二戰80週年紅場閱兵

會談伊始，普廷即對「親愛的朋友」習近平到訪表達感謝，並強調俄中的「全面夥伴關係與戰略利益」不針對任何第三方。習近平則以「老朋友」回應普廷，並強硬宣示：「面對單邊主義和霸權欺凌的國際逆流，中俄將共同肩負世界大國特殊責任」，矢言堅決捍衛彼此及發展中國家共同利益。普廷也表達樂於在九月受邀訪中，以紀念對日戰爭結束八十週年。

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習近平指出，八十年前中俄人民為取得偉大勝利付出巨大犧牲。他表示當前中俄雙邊互信持續深化，兩國關係更加從容自信、穩定堅韌。他強調，中方願「堅定不移」深化與俄方的戰略協作，並指中俄關係為動盪交織的國際局勢，注入了「寶貴的穩定性和正能量」。

俄空襲烏 違反三天停火協議

這是習近平自二○一三年上任以來，第十一次訪問俄羅斯，也是今年以來第三度與普廷會談。為展現團結，習近平也將以普廷所形容的「主要貴賓」身分，出席九日在紅場舉行的紀念蘇聯戰勝納粹德國八十週年閱兵儀式。此次閱兵將有廿九位外國領袖出席，十三個國家的軍隊參加，普廷透露，參與紅場閱兵的中國軍隊將是規模最大的外國特遣隊。但極具諷刺的是，就在習高調訪俄之際，烏克蘭蘇梅地區八日傳出遭俄軍導引航空炸彈襲擊，造成平民死傷，基輔直斥俄方停火提議為「惺惺作態」。

在這樣的背景下，普習會仍按計畫進行。克里姆林宮官員透露，兩國元首除討論烏克蘭戰爭、俄美關係及金磚國家（BRICS）、二十國集團（G20）等合作外，能源與經濟合作也是重點，包括「西伯利亞力量二號」天然氣管線計畫。對此，普廷表達了推進的積極意願，但中方在此議題上則相對謹慎，強調能源供應多元化。兩人之後簽署加強中俄聯合關係聲明，並共同見證交換廿多份雙邊合作文件，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數位經濟、電影合作等領域。

鞏固話語權 對二戰論述一致

兩國元首還共同強調了捍衛「二戰歷史真相」的重要性。普廷在會談中表示：「我們與中國朋友一道，堅定捍衛歷史真相，保護戰爭年代事件的記憶，反對現代新納粹主義和軍國主義的表現。」習近平也對此表達了相似立場，顯示中俄在特定歷史敘事上尋求一致，以鞏固其國際話語權。

儘管面臨西方空前制裁，俄中雙邊貿易額持續攀升，去年達二四五○億美元，比二○二一年猛增六成八，凸顯北京已成為莫斯科關鍵的經濟支柱。西方國家則持續指責北京方面，雖表面聲稱中立，但在經濟和外交上實則給予俄羅斯支持。

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