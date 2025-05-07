非法移民若自願離美 川普每人給3萬

美國國土安全部宣布，凡是自願離開美國返回母國的無證移民，將可獲得1000美元及旅費補助。圖為試圖經由墨西哥進入美國的中南美洲移民。（美聯社檔案照）

2025/05/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普第二任期上任後厲行移民政策，除了以「大棒」拘捕、驅逐非法移民外，如今宣布將提供「胡蘿蔔」做為誘因，凡是表明自願離美返回母國者，便能獲得一千美元（約三萬台幣）及旅費補助。

美國國土安全部部長諾姆在五日的新聞發布會上表示，「如果你非法滯留美國，自行驅離是離開美國最佳、最安全、最實惠且不必被逮捕的方式」。

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非法外民只要透過「美國海關及邊境保護局」（CBP）的手機應用軟體「CBP Home」，向官方通報返國計畫，國土安全部便會提供旅費及資金。諾姆提到，已有移民使用補助機票從芝加哥飛回宏都拉斯的案例，更多本週和下週的機票也已被預訂。

「CBP Home」是修改拜登政府的「CBP One」而來，兩者目的卻大相逕庭。拜登版本是用來讓近一百萬移民安排進入美國的行程表，川普版則是用於協助移民返國。

「美聯社」指出，川普的移民執法和大規模驅逐行動消耗大量經費和資源，政府除了要求國會大幅增加負責驅逐任務的「移民及海關執法局」（ICE）資源外，同時推動非法移民自行離境。川普同日在白宮與媒體談話時，強調自願離境的非法移民或許能保有未來合法返美的機會。

美智庫研究 付費離境成效差

非政府組織「移民研究中心」負責人克里科里安向美聯社表示，考量到美國境內有數百萬非法移民，不可能全數強制驅逐，政府勢必得結合公部門執法和鼓勵自願返國措施。

報導提到，為移民購買機票及提供其他獎勵金所花費公帑，低於搜尋、關押、等待開庭及遣返等一系列程序的支出，對政府來說，效益還有免除與移民母國政府的溝通成本。據國土安全部說法，每名移民的驅逐程序平均耗資一萬七一二一美元（約五十二萬台幣），經推算，使用CBP Home將削減約七十％驅逐開支。

但據美智庫「移民政策研究所」（MPI）二○一一年的研究，全球約有一二八項涉及付費離境的移民計畫，絕大多數都沒能有效發揮鼓勵大量移民返國的效果，也不清楚計畫中領取款項的移民是否確實待在母國而未再次遷移。

另外，川普政府原計畫終止由拜登政府對來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉共約四十萬移民提供的兩年假釋入境，遭波士頓聯邦地區法院法官裁決中止執行。川普政府提出上訴後，五日再遭審理的聯邦第一巡迴上訴法院駁回。

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