美防長砍2成高階將領 民主黨批剷除異己

美國國防部長赫格塞斯（路透檔案照）

2025/05/07 05:30

眾議員批「軍隊政治化」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯五日下令，現役美軍四星上將及國民兵將領職位將各裁減二成，全軍將官再減一成。此舉為川普政府提升效率的深度改革，官方宣稱旨在優化指揮、去除官僚，卻引爆軍隊恐更趨政治化的強烈質疑。與此同時，赫格塞斯本人因廣泛使用加密通訊軟體「Signal」處理敏感公務而遭到調查，使其領導風格與五角大廈的內部管理問題雪上加霜。

自一月以來，川普政府已開除逾六位高階將領，包括參謀首長聯席會議主席布朗及兩位女性四星上將。赫格塞斯曾稱此為確保「對的人」執行國安方針。他在最新裁員備忘錄中強調移除「冗餘官僚層級」，並透過Ｘ平台影片澄清非懲罰性，而是「最大程度提高戰略準備和作戰效能」。

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然而，民主黨眾議員摩爾頓痛批，此舉意圖將軍隊政治化，建立開除異議將領的機制，恐讓部隊質疑命令合憲性。目前美軍約有八百名將領，當中四十四人是四星上將。陸軍將領人數最多，有二一九人，其中八人是四星上將。

「路透」指出，赫格塞斯旗下正審視全球指揮架構，考慮合併部分由四星上將領導的作戰司令部，如美軍非洲司令部與歐洲司令部，或將南北美地區指揮合併，以進一步裁減員額。五角大廈二月曾宣布，計畫裁減五％的文職人員。

用Signal處理機密 赫格塞斯遭調查

除了裁軍引發的風暴，赫格塞斯的個人行事風格亦備受爭議，其多名親信幕僚也因洩密調查遭開除或轉調。「華爾街日報」五日獨家披露，赫格塞斯使用Signal處理五角大廈公務的程度遠超先前所知，至少涉及十多個聊天群組。報導指他曾透過Signal指示幕僚將進行中的軍事行動通知外國政府，並討論媒體曝光、行程及其他敏感但非機密資訊。更令人側目的是，其軍事助理竟在一個包含赫格塞斯妻子、胞弟及私人律師Signal群組中，發布了關於美軍即將襲擊葉門「青年運動」武裝份子的情報。

五角大廈代理監察長史特賓斯已對赫格塞斯使用Signal的情況展開調查，包括家庭群組洩密事件。此事引發外界對資訊安全、官方紀錄保存及是否符合五角大廈禁用非官方App處理敏感公務指令的嚴重關切。資安專家警告，使用個人手機和商業App處理公務帶來不必要風險。

儘管爭議纏身，川普四日受訪時仍力挺赫格塞斯，稱其職位「完全穩固」。與此同時，陸軍證實六月十四日為慶祝其二五○週年（適逢川普生日）將舉行閱兵，耗資數千萬美元，再度引發對國防預算優先順序的質疑。

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