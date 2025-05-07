首輪沒過戰後首例 第2輪才過關》梅爾茨當選德總理

德國國會6日舉行總理選舉，保守派基督教民主黨／基督教社會黨聯盟領袖梅爾茨，在首輪投票中意外未過半，到第二輪投票才過關。（彭博）

2025/05/07 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國國會六日舉行總理選舉，原本被普遍預期將順利當選的保守派基督教民主黨／基督教社會黨 （CDU／CSU）聯盟領袖梅爾茨，在上午的首輪投票意外未過半，未達當選門檻，遭遇重挫。雖然梅爾茨在下午舉行的二輪投票中成功當選，但他已寫下二戰後德國首次出現總理候選人，在聯合政府談判成功後，卻在國會未能贏得足夠票數當選的紀錄，此一前所未有的失敗令人質疑他是否有辦法帶領德國走出經濟停滯。

首輪投票結果顯示，梅爾茨在下議院聯邦議院六三○席議員中，獲得三一○票支持，未達過半門檻三一六票；三○七名議員投反對票，另有三名議員棄權、九人缺席，一張無效票。六日的表決原本被普遍認為只是形式，因為梅爾茨除了基民／基社盟，還獲得中間偏左「社會民主黨 」（SPD）支持，在表決前掌握三二八席。不過，從投票結果來看，不僅有十八名議員跑票，而且他獲得的支持票數也遠低於三二八票。

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政治評論家稱梅爾茨首輪表決未能過關，可能是一些不滿與基民盟合作的社民黨人造成的。梅爾茨一月在國會推動限縮移民議案時，接受極右派「另類選擇黨」（AfD）支持，引起社民黨怒火。

第二輪未超過328票 助長極右派

同日舉行的第二輪投票中，梅爾茨獲得三二五票支持，二八九票反對。英國「衛報」指出，票數未超過三二八票，梅爾茨雖當選，但麻煩並未結束，會更助長另類選擇黨宣稱的新聯合政府不可預期的不穩定性。

選後躍居國會第二大黨的另類選擇黨，議會黨團主席韋德爾在首輪投票後發文稱，「這對德國來說是美好的一天」，顯示基民盟和社民黨合作的聯合政府基礎之脆弱，「梅爾茨應該站到一邊」，為重新大選清出道路。

梅爾茨在二月提前大選中當選後，面臨重振德國經濟、強化柏林在歐洲領導地位，以及回應美國總統川普重新執政以來升高的地緣政治動盪等挑戰，但沒想到在總理選舉先意外挫敗。德國經濟學家史密丁分析，這對梅爾茨是糟糕的開始，顯示他無法充分依靠自己的聯盟政黨，令人對其推動政治議程的能力埋下疑慮。

根據德國「基本法」規定，若總理候選人未能在首輪投票當選，聯邦議院須在十四天內進行第二輪投票，候選人可再次獲得提名，當選門檻仍為全體六三○席議員的過半數支持，十四天內若未選出總理，進入第三輪投票，門檻為出席議員中的相對多數，但若此時獲得相對多數支持的候選人，票數未達全體議員過半數，總統有權在七日內決定是否任命，或者解散國會重新選舉。

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