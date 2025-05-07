菲選委會外攔截 中國男竊逾5千電話個資

菲律賓國家調查局今年2月逮捕2名疑似中國間諜和3名菲律賓共犯，他們涉嫌使用國際行動用戶識別碼截收器，在機敏部門周邊攔截及操控手機通訊。（法新社檔案照）

2025/05/07 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕菲律賓即將在十二日舉行期中選舉，一名中國籍男子涉嫌在菲律賓選舉委員會（Comelec）及其他重要政府機構、軍事設施周邊，使用間諜裝置蒐集資訊，四月底遭菲律賓國家調查局（NBI）逮捕。NBI五日指出，約五千組電話號碼的個人資料遭攔截裝置捕獲，引發中國介入菲國選舉的質疑。

期中選舉將至 引發中國介選質疑

該名持澳門護照的劉姓男子被控駕駛裝載「國際行動用戶識別碼截收器」（IMSI-Catcher）的車輛，行經馬尼拉地區包括最高法院、司法部、維拉莫爾空軍基地、稅務局等敏感地區。劉男四月廿九日在王城區的選委會辦公室外遭調查局逮捕，被控觸犯間諜法、資料隱私法和數位犯罪防治法。

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國際行動用戶識別碼截收器被視為一種間諜工具，可裝載在車輛上，偽裝成合法手機訊號基地台，蒐集特定範圍內所有的手機號碼，攔截及操控通訊，並追蹤用戶位置。

「菲律賓星報」報導，調查局發言人拉文（Ferdinand Lavin）向調查中國間諜行動的參議院委員會指出，劉男利用蒐集範圍五百公尺到三公里的IMSI截收器，從各個辦公室，甚至路過的民眾身上攔截資料，取得五千名手機用戶身分。雖然拉文無法揭露遭蒐集的資料類型，也還不清楚資料是否已被傳輸到其他地點，但調查局已申請搜查令，調查儲存這些資料的電腦。

選委會主席賈西亞（George Garcia）向委員會保證，選委會系統並未受到損害，選舉資料也沒有儲存在王城區的辦公室。賈西亞指出，選務系統在二○二二年大選期間遭嘗試入侵三五○○○萬次，今年則偵測到約三百萬次，但沒有任何一次成功。

調查局自今年一月以來已逮捕多名疑似中國間諜，其中數人的車上同樣裝有IMSI截收器，在政府機構與軍營附近出沒，包括兩名中國男子夥同三名菲律賓籍共犯，駕車穿梭菲國總統府、美國大使館和軍事基地等敏感設施，得手數千筆資料。

與此同時，中國研究船「探索三號」未經許可出現在菲律賓專屬經濟區，且對菲方的驅離廣播置之不理，直到六日才離開。菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）透過社群平台Ｘ指出，探索三號還回收可潛至水下四五○○公尺的「深海勇士號」深海潛水器，質疑中方可能在繪製海床地圖，為部署潛艦做準備，抑或企圖探測可供開採的資源。

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