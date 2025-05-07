德國沃特坎風場中國包商 爆出共軍背景

風場示意圖（法新社檔案照）

2025/05/07 05:30

智庫警告國安風險 開發商Luxcara執意推進

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「新聞週刊」（Newsweek）五日獨家披露，負責為德國北海「沃特坎」（Waterkant）離岸風場計畫供應風機的中國「明陽風電」，其董事長兼總裁張傳衛從中國人民解放軍退役，也是中國共產黨員，且該公司還雇用三百多位退役共軍官兵。儘管德國國防部委託的智庫早已出示調查報告，指這項合作案恐潛藏國安風險，但該案開發商、漢堡資產管理公司Luxcara仍執意推進。

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「明陽風電」老闆張傳衛曾為解放軍 雇用逾300退役官兵

據了解，沃特坎離岸風場鄰近荷蘭、丹麥等北大西洋公約組織（NATO）成員國，預計二○二八年啟用，發電量接近三百兆瓦，可為多達四十萬戶家庭供電，但批評人士憂心，該計畫所在地與德國軍事實彈演習區相去不遠，也可能替受中國國家補助的中國風電廠商打開大門，損害歐洲供應商的利益，一如歐洲曾經繁榮的太陽能板產業。

計畫所在地 與德軍事實彈演習區相去不遠

新聞週刊指出，中國官或民營企業領袖與中共或共軍有聯繫並不罕見，但中國明陽公司負責人張傳衛與中共和共軍的關係格外密切。根據廣東省退役軍人事務廳網站，張傳衛在十六歲加入共軍，十八歲加入中共，「自入黨以來始終忠誠於黨」。不僅如此，明陽公司還雇用三百多名退役共軍人員，截至二○二二年，超過半數團隊都有退役官兵身影，這些人都曾是「突擊隊」的領袖，或關鍵任務的負責人。文中並未說明突擊隊或關鍵任務的含義。

德國國防部委託的智庫「國防與戰略研究所」（GIDS）早在今年一月的機密報告中警告，由明陽公司供應風電設備會帶來技術、政治和供應鏈風險，因為中國正在利用產業政策，包括明陽公司等民營企業進行可再生能源製造，來創造影響力，試圖改變全球秩序，「不能排除關鍵基礎設施在危機或衝突中可能無法使用的可能性」。此外，張傳衛也是兩屆中國全國人大廣東區代表，還曾呼籲在南海建設風電。

儘管如此，Luxcara仍堅持推進計畫。發言人齊萊森強調，經過全面評估，包含與明陽公司合作的潛在政治影響，沒有發現任何可以阻止雙方合作的情況。她甚至表示，如果沒有中國設備，德國的可再生能源目標和能源安全目標就無法實現。針對明陽內部人事與中共和共軍的關係，齊萊森則迴避未答。

歐洲正大力投資再生能源，目標是二○三○年實現「淨零」碳排放。部分國家視此為實現能源多元化、擺脫對俄羅斯天然氣依賴的方式之一，但相關計畫可能使歐洲的未來與中國更加緊密相依。去年，挪威政府即曾拒絕明陽公司為該國離岸風電計畫投標，但未說明原因。

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