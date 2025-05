中英對照讀新聞》Why a New York zoo is feeding a baby vulture with a hand puppet 為什麼紐約動物園用手偶餵養小禿鷹

紐約布朗克斯動物園的動物飼養員,利用一個精巧到看似真正禿鷹的手偶,來餵養禿鷹幼鳥,避免牠對人類產生銘印效應。(美聯社)

2025/05/06 05:30

◎盧永山

A baby vulture at a New York zoo is being fed not by another bird but by hand puppet — a decades-old technique used to ensure the chick doesn’t identify too closely with its human handlers.

紐約1家動物園的1隻小禿鷹不是由其他鳥而是由手偶餵養,這是1種已有數十年歷史的技術,目的是確保小禿鷹不會對人類飼養員產生過於親密的認同感。

King vultures can neglect their chicks, so hand-feeding is necessary to ensure the baby survives, the Bronx Zoo said in a statement Tuesday. But to make sure it doesn’t imprint on humans, staff train the bird’s instincts onto a hand puppet that’s crafted to look like a real vulture.

布朗克斯動物園週二在聲明中表示,王鷲(國王禿鷹)可能疏於照顧自己的幼鳥,因此需要手動餵食以確保幼鳥存活。但為了確保這隻幼鳥不會對人類產生銘印效應,工作人員利用1個精巧到看似真正禿鷹的手偶,來訓練牠的本能。

Footage of a feeding session shows someone with their arm clad in black and a puppet that looks like a vulture’s face and beak on their hand, which is used to grab morsels of food and deliver them to the chick’s mouth.

餵食過程的影片顯示,某個人的手臂上以黑布包覆,手掌操作1個看似禿鷹臉和喙的木偶,用來抓取少量食物,並送到幼鳥的嘴裡。

新聞辭典

instinct:名詞,本能、直覺。例句:It is instinct that tells the birds when to begin their migration.(本能讓鳥類知道何時開始遷徙。)

clad:動詞,穿著、覆蓋。例句:A strange figure appeared in the doorway, clad in white.(有個奇怪的人出現在門口,身穿白衣服。)

