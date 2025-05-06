日本印度擴大演訓、新設防衛戰略對話

（法新社）

2025/05/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕正在印度訪問的日本防衛大臣中谷元，五日在新德里與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）舉行會談，為深化日印防務合作，雙方將擴大自衛隊與印軍聯合演訓，兩國也將新設定期舉辦的「防衛戰略對話」。

中谷三日起出訪斯里蘭卡和印度，主要是為加強日本與南亞國家的防務合作。其中，與印度深化防務合作，除了考量到中國正透過武力和脅迫手段改變現狀的動向之外，日本媒體也解讀，是為了因應美國川普政府輕視盟國關係的傾向，日本希望建立多層次的安保合作架構。日本經濟新聞指出，川普一再抱怨美國根據日美安保條約，必須保護日本安全，這種言行讓日本試圖拉攏印度，以減少對美國的依賴。

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日印於二○一九年首次舉辦外交國防首長「二加二」會談，陸海空自衛隊也和印軍舉辦過聯合演習。對於這次會談，中谷指出，國際局勢迅速複雜化，不確定性高漲，為了爭取實現基於法治、和平繁榮的印太地區，需要深化兩國的防務合作。

中谷希望透過會談重新定議日印安保合作的本質，新設的「防衛戰略對話」架構，將成為兩國防務當局溝通協議的論壇，包括日印軍方高層的討論，推動太空與網路等領域的合作，雙方也計畫舉行特種部隊的聯合演訓。

中國擴張霸權 日印共同安保議題

中國擴張霸權也是日印共同的安保議題。日經還指出，中國正在擴張海上勢力，中國海警局直升機三日侵犯沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊的日本領空，日本航空自衛隊緊急出動兩架F-15戰機因應，並透過外交管道向中方表達嚴正抗議，而印度與中國的邊界爭端頻傳，印度也對中國在印度洋擴張有所警戒。

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