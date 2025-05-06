創首例》香港流亡民主派 家人遭逮捕起訴

香港民運人士郭鳳儀今年曾訪台，她的父親與胞兄近期遭到香港政府逮捕，父親後續遭到關押起訴。（取自臉書）

2025/05/06 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「人權觀察」（HRW）四日聲明，中國與香港政府近期擴大對海外港人親屬的騷擾，華盛頓非政府組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀（Anna Kwok）親屬上月遭香港警方逮捕，其父郭賢生被控涉犯「維護國家安全條例」及「刑事罪行條例」，成為近年來遭國安法指控而流亡海外的港人中，家屬遭刑事起訴的首例。

郭鳳儀遭港通緝 曾籲美抵制李家超

郭鳳儀曾呼籲美國政府禁止香港特首李家超參加二○二三年在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，是目前十九名香港警務處國家安全處通緝對象之一，遭開出一百萬港幣（約三八八萬台幣）懸賞金。

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郭鳳儀六十八歲的父親郭賢生與卅五歲胞兄郭海誠，四月卅日遭港警以「試圖直接、間接處理屬於由相關潛逃者擁有或控制的任何資金、其他金融資產或經濟資源」為由逮捕。根據警方說法，兩人疑似協助更改郭鳳儀人壽保單，並取回約十萬港幣結餘，郭海誠交保候傳，郭賢生則遭關押起訴，是港警首次引用維護國安條例中「處理潛逃者資金」條文，恐面臨最高七年刑期。

人權觀察呼籲外國政府採取行動，反制中國政府對海外港人的國際性恫嚇，包括對涉及諸如此類行徑的官員施加制裁，以及對流亡港人和異議者提供實質保護措施，打擊北京的長臂壓迫。

人權觀察指出，自二○二四年十二月香港國安處公布第三波流亡港人通緝名單後，近幾個月已對相關人士家屬發動新一波騷擾行動，包括一月訊問香港學者鍾劍華八名親屬及前同僚，並突襲「香港民意研究所」；二至四月陸續對海外民主派人士劉珈汶、鍾翰林和許穎婷親屬發動訊問等。

人權觀察中國部研究員亞力坤．烏魯堯勒（Yalkun Uluyol）表示，北京政府對香港和平活動人士家屬施加的連坐手段正在加劇，除非受到影響的外國政府向中方傳達強烈訊息，表明這類迫害行徑將付出代價，否則北京不太可能就此罷手。

關切中國及香港人權議題的美國非政府組織「對華援助協會」（ChinaAid）三日也發表聲明，指出「這是一種公然株連在港親人企圖壓制香港海外民主異議人士聲音的作法，完全蔑視基本人權和法治」，要求北京及香港當局立即停止針對海外香港民主人士在港家屬騷擾和恐嚇行為。

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