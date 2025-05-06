南韓去年逾1.7萬人詐領健保 7成中國籍

（歐新社檔案照）

2025/05/06 05:30

遭A走5700萬元 國會議員批外國人濫用 損害財政危及制度

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓國民健康保險公團公布最新資料顯示，二○二四年有多達一萬七○八七人被查出以不當手段領取醫療保險（健康保險）金，其中中國籍人士達一萬二○三三人，佔總數約七成。

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金額比前年成長28.5％

韓聯社四日報導，南韓國會保健福祉委員會所屬的「國民力量黨」議員金美愛，四日披露國民健康保險公團數據指出，去年外籍人士和旅外南韓公民違規申領醫保金額達廿五．五八億韓元（約五七○○萬台幣），比二○二三年成長廿八．五％。

資料顯示，違規領取醫保金的人數繼二○二一年高峰四萬○二六五人後雖持續下降，二三年進一步降至一萬○四六三人，但二四年又重新攀升至一萬七○八七人。案件數量從二三年的四萬○○○二起，增至去年的四萬五九○九起，違規金額則從十九．九一億韓元激增至廿五．五八億韓元，增幅達廿八．五％。

就違規類型分析，大多數人是在喪失醫保資格後仍繼續享有醫療給付，涉及人數達一萬七○一一人，案件數為四萬四九四三起，金額達廿五．○六億韓元（約五五○○萬台幣）。按國籍劃分，不當領取醫保金最多者為中國籍一萬二○三三人，其次依序為美國籍六七九人、越南籍六○五人。

對此，金美愛強調，外國人濫用醫保制度不僅損害財政健全性，也威脅制度的永續發展，呼籲政府加強對違規行為的懲戒，並研議推動互惠原則等制度改革，以提升醫保資源的公平與效率。

關於中國籍人士是否濫用南韓健保制度，一直是韓中兩國之間的敏感話題。南韓前總統尹錫悅在二○二二年競選期間，曾指控外國人使用健保支付的前十名中，有八人是中國人，韓國人因此蒙受不正當的損失，中國人應該為南韓健保財政損失承擔主要責任，矢言他當選後將解決外國人醫保問題，這番言論也引發南韓社會的反中情緒。

中共黨媒「人民網」今年三月則辯稱，南韓健保公團過去對中國籍參保者財務貢獻數據有誤，二○二○年原統計為赤字二三九億韓元（約五．二四億台幣），實際為盈餘三六五億韓元（約八億台幣）；二三年原為赤字六四○億韓元（約十四億台幣），後修正為赤字廿七億韓元（約五九○○萬台幣），顯示統計差距高達六一三億韓元（約十三．四三億台幣）。保險公團則表示，誤差源自國家代碼分類錯誤。

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