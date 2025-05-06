川普︰重啟擴建惡魔島 關極惡罪犯

美國總統川普下令聯邦監獄管理局等相關單位，重啟並擴大重建位於加州舊金山灣區、俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島聯邦監獄。（法新社檔案照）

2025/05/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普四日在自家社群平台「真實社群」發文，下令相關當局重啟並擴大重建位於加州舊金山灣區、現已成為歷史地標的「惡魔島」阿爾卡特拉茲島（Alcatraz）聯邦監獄，關押美國「最兇殘、最暴力」的罪犯，恢復法律秩序。

川普強烈主張，兇惡的暴力慣犯長期肆虐美國，這些「社會敗類」除了製造痛苦外毫無貢獻。他回顧過去美國對待最危險罪犯的作法，是將他們果斷關押、遠離人群，並強調絕不再容忍罪犯在街頭製造混亂。因此，川普宣布已指示聯邦監獄管理局（BOP）、司法部、聯邦調查局（FBI）及國土安全部等機構，著手規劃「大規模擴建與重建」阿爾卡特拉茲島聯邦監獄，以收容美國最兇殘、最暴力的罪犯。

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川普強硬表示，不能再被罪犯或「不敢驅逐非法入境罪犯」的法官所挾制，宣稱重啟惡魔島將是「法律、秩序與正義的象徵」，並藉此重申「讓美國再次偉大」的口號。

已成觀光勝地 重啟需耗鉅資

阿爾卡特拉茲島監獄坐落於舊金山外海一座佔地約八．九公頃的岩石島嶼上，於一九三四年啟用，最多可容納三三六名囚犯。此地神秘色彩濃厚，曾關押芝加哥黑幫教父卡彭（Al Capone）等重刑犯，其越獄傳奇也深植人心，是不少影視作品的取材地點，包括一九九六年賣座電影「絕地任務」（The Rock）。一九六三年關閉後，該島已轉型為由國家公園管理局營運的熱門觀光景點與國家歷史地標。

然而，重啟這座監獄將面臨嚴峻挑戰。惡魔島一九六三年因設施嚴重頹圮與極高的補給成本（所有物資皆須船運）而關閉，若要將其提升至現代監獄標準，勢必需要鉅額投資，這與聯邦監獄管理局近年因基礎設施問題而陸續關閉其他老舊監獄的趨勢背道而馳。

聯邦監獄管理局表示，將「遵守所有總統命令」，但未立即回應關於重啟可行性及權責劃分的提問。選區涵蓋該島的前聯邦眾議院議長、民主黨大老裴洛西則直指川普提議「並不嚴肅」，強調該島現為重要國家公園。

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