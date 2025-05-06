「未考慮修憲尋求第三任期」 川普點名范斯、魯比歐 4年後接班

美國總統川普（左後）首度表態，並未考慮修憲尋求第三任期，並點名副總統范斯（右前二）、國務卿魯比歐（右前一）可能接班。（法新社檔案照）

2025/05/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在四日播出的「國家廣播公司」（NBC）專訪中首度表態，並未考慮修憲尋求第三任期，並點名副總統范斯、國務卿魯比歐可能接班。川普也稱目前處於關稅政策「過渡期」，淡化經濟衰退疑慮，並重申不排除動武拿下格陵蘭，但否認會武力併吞加拿大。他也透露可能任命白宮副幕僚長米勒擔任國家安全顧問。談及對非法移民的法律行動時，川普則說「不知道」是否人人都應受憲法保障。

川普在「會晤新聞界」節目中被問及是否認真考慮尋求第三任期時表示，很多人如此希望，「但這是不被允許的，這不是我想做的事，我想要的是卓越的四年，然後交棒給其他人」。川普此前曾不只一次提過有意連任，如今卻改口稱「四年時間很多，我會當一個八年兩任的總統」。至於是否有任何人向他提出具體的連任方案，例如修憲，川普坦言確實有很多可能作法，但他沒有考慮，也未就此舉行任何正式會議。

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針對四年後誰有可能接班，川普強調，「現在談這個還太早」，但共和黨內有很多優秀人才，例如副總統范斯和國務卿魯比歐。川普相信，「讓美國再次偉大」（MAGA）運動將在他離開白宮後繼續蓬勃發展。

白宮副幕僚長米勒 國安顧問優先人選

川普日前任命魯比歐暫代國安顧問，他在二日錄製專訪時提及白宮副幕僚長米勒，稱該職位對於米勒是「低就」，接著四日又在「空軍一號」專機上透露，米勒是其優先考量的人選之一，並指米勒早就間接參與相關工作。此外，川普也澄清，讓瓦爾茲改任駐聯合國大使並非對其洩密事件的懲罰，「我只是認為他會在新職位上做得很好」。至於同樣陷入洩密風波的國防部長赫格塞斯，川普表明不打算換人，並指赫格塞斯的工作「非常安全」。

逮捕驅逐移民行動 川普迴避程序問題

川普對非法移民採取大規模逮捕和驅逐行動，多起擁有合法簽證或永久居留身分者，在未經正當程序下被捕，最知名案例包括早已獲法院裁定暫緩遞解的薩爾瓦多移民阿布雷戈賈西亞，被誤遣返到薩爾瓦多監獄。依照美國憲法第五和第十四修正案，無論是否為美國公民，面臨犯罪起訴時都應受法律正當程序保障。然而，川普表示「不確定」他有無遵守此原則的必要，「我不是律師，不太清楚」。

訪談也問及川普此前聲稱有意奪取格陵蘭和併吞加拿大，但川普表示，美國「極不可能」必須透過武力來將加拿大變成美國「第五十一州」。不過，對於是否以武力併吞格陵蘭，川普則說，「格陵蘭可能會出事…老實說，為了國家和國際安全，我們需要這樣做（獲得格陵蘭）」。

中國經濟正在崩潰 有望與美進行談判

針對華爾街示警美國經濟將陷入衰退，川普表示，現在美國經濟正處於「過渡期」，長期將表現出色，但他也坦言，「任何事情都可能發生」。此外，川普批評美中貿易往來讓美國損失數千億美元，但中國經濟「正在崩潰」，工廠倒閉、失業率上升，暗示中國因此願意與美談判。川普強調，到了某個時間點，他會考慮降低中國輸美商品關稅，因為中國「非常想做生意」。

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