美太平洋陸軍司令︰讓中國認知到 美願嚇阻跨海侵略

美國太平洋陸軍司令克拉克（左）今年2月訪問柬埔寨，與柬國總理韓馬內（右）會晤。（歐新社檔案照）

2025/05/05 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國新任太平洋陸軍司令克拉克（Ronald clark）接受「華爾街日報」專訪，示警中國可能封鎖台灣的軍演已經常態化，為了反制潛在衝突爆發後，中國對美軍發動阻絕戰略，美國陸軍創建在前線領土行動的新式作戰單位，以及部署新型新飛彈系統，以確保中國認知到，「我們的確願意付出努力嚇阻這類行動（跨海侵略）」。

直到去年十一月接任太平洋陸軍司令前，克拉克有約三年時間暫離印太地區，這段時間他見識到美國對手的作為，「有時候真的會讓你啞口無言」。中國對台潛在封鎖的軍事演練，是克拉克在五年前認為北京不會考慮的作法，「如今卻成為解放軍可能採取類似行動的常態」。

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中國自二○二二年開始發動一系列對台封鎖模擬演習，出動戰機、軍艦、海警船和無人機等在台灣周邊活動，強化近乎每日對台的「灰色地帶」（Grey Zone）壓力。克拉克表示，這些舉動給予美方真正了解中方行為模式的機會，包括封鎖或極其困難的潛在兩棲登陸作戰。

創建多領域特遣隊 部署新型飛彈系統

在中國國家主席習近平領導下，解放軍軍力規模顯著提升。克拉克指出，因應解放軍可能在衝突爆發時採取「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，美國陸軍創建「多領域特遣隊」（MDTF）做為印太作戰架構之一。衝突期間，MDTF會分散在包括第一島鏈等前線領土，打擊解放軍的陸地目標，蒐集戰場資訊，為空軍和海軍的行動創造條件。

為協助MDTF達成任務，陸軍將部署可搭載「戰斧」巡弋飛彈與「標準六型」（SM-6）防空飛彈等，射程可達中國本土的「泰風」（Typhon）中程飛彈系統。克拉克強調，美軍的戰略思維在於使北京暫停、重新思考或延後對台武統的意圖。

由於中國在潛在的台海、印太衝突上佔有顯著地理優勢，克拉克目前採取的應對方式為，透過滿檔的軍事演習和其他活動，讓部隊在關鍵區域投入更多時間，既能強化美國與盟國的夥伴關係，也意味著一旦爆發戰鬥，美軍已準備就緒。

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