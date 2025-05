Giant Kangaroos Perished During ’Climate Upheaval’ 巨型袋鼠在「氣候劇變」期間滅絕

澳洲科學家近日發表一項突破性研究,揭示曾棲息於昆士蘭的巨型史前袋鼠,雖體型龐大,卻極為「宅」,長期在小範圍內活動,這一特性或許成為牠們最終走向滅絕的關鍵原因。(翻攝自X/@swftr211)

2025/05/05 05:30

◎陳成良

Giant prehistoric kangaroos perished when "climate upheaval" turned lush Australian rainforest into desert, scientists said Thursday after studying ancient fossils with new techniques.

科學家週四表示,根據他們利用新技術研究古代化石的結果,當「氣候劇變」將茂密的澳洲雨林轉變為沙漠時,巨型史前袋鼠因此滅絕。

Weighing as much as 170 kilograms (375 pounds) - almost twice as hefty as the chunkiest living kangaroos - the extinct "Protemnodon" bounded across Australia as many as five million years ago.

「Protemnodon」是一種已經滅絕的巨型袋鼠,體重可達170公斤(375磅),幾乎是現存最壯碩袋鼠的2倍,牠們早在500萬年前便曾在澳洲大地上奔馳。

The rainforest started to wither around 300,000 years ago as the region’s climate turned "increasingly dry and unstable".

大約30萬年前,隨著當地氣候變得「日益乾燥且不穩定」,雨林開始逐漸枯萎。

"The giant kangaroos’ desire to stay close to home, during a time of major climate upheaval 300,000 years ago, likely contributed to their demise," the researchers said.

研究人員表示:「在30萬年前氣候劇烈變動期間,巨型袋鼠傾向留在棲地附近活動,這可能成為牠們滅絕的原因之一。」

新聞辭典

perish:動詞,死亡、喪生(尤指意外、暴力或災難中的死亡)。例句:Many soldiers perished in the freezing conditions during the war.(許多士兵在戰爭期間嚴寒的環境中喪生。)

bound:動詞,跳躍移動;跳著跑(如袋鼠、鹿等動物在野外快速地跳躍行進)。例句:The kangaroo bounded across the open plain with powerful leaps.(袋鼠以強而有力的跳躍穿越開闊的平原。)

