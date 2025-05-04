德極右黨列極端組織 魯比歐批專制

德國「另類選擇黨」被列為極端組織，升高被監控的風險。圖為該黨共同主席韋德爾（右）和克魯帕拉。（歐新社）

2025/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國聯邦憲法保護局（BfV）二日將極右翼「另類選擇黨」（AfD）正式列為「極端主義實體」，稱其內部普遍存在威脅自由民主秩序的理念，使其成為二次世界大戰後，德國首個以國會最大在野黨規模被如此定性的全國性政黨，將更容易遭受政府監控。美國國務卿魯比歐抨擊此舉等同「變相專制」，與德國外交部公開爭執。

歷時三年完成的調查報告指出，該黨所持「種族和血統民族觀」與維繫德國自由民主的基本秩序不相容。憲保局因此將該黨列為「明確極右翼」等級組織。

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在將該黨從「極右嫌疑對象」改列為極端組織後，憲保局得以展開更直接的情蒐手段，包括安插線人、電話監聽等，監控門檻比過去更低、更廣泛。

魯比歐二日在社群平台Ｘ發文抨擊，「德國剛賦予其間諜機構監視反對派的新權力，這不是民主，而是變相專制」。他表示，真正極端的不是AfD，而是遭AfD反對的開放邊境移民政策。美國副總統范斯轉發魯比歐的貼文，稱柏林當局試圖摧毀德國最受歡迎、也是迄今最具代表性的東德政黨。范斯在德國大選前，曾於訪德時會見AfD高層。

德國外交部隨後直接在魯比歐的貼文反擊道，「這是民主，…旨在保護我們的憲法和法治」。英國外交部也幫腔道，「我們從歷史中學到的教訓是，右翼極端主義必須被制止」。不過，范斯又發文反駁德英外交部，稱西方國家共同推倒柏林圍牆後，現在又被重建，且禍首不是俄羅斯，而是柏林當局。

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