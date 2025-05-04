澳國會大選 21年來首位總理連任

澳洲總理艾班尼斯和妻子、兒子投下神聖一票。（歐新社）

2025/05/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲聯邦眾議院大選三日結束投票，最新計票結果顯示，現任總理艾班尼斯成功率領執政黨「勞工黨」跨越過半數門檻，不僅取得壓倒性勝利，更成為廿一年來首度連任成功的總理，將繼續執政三年。相較之下，在野黨「自由黨」黨魁杜登意外在本命區敗北，保守派「自由黨／國家黨聯盟」繼續屈居第二大黨。分析家認為，艾班尼斯能夠演出逆轉勝，要歸功於「川普效應」。

艾班尼斯逆轉勝 歸功「川普效應」

澳洲眾議院此次改選全部一五○個議席，取得七十六席即代表過半數，將可籌組內閣。根據「澳洲廣播公司」（ABC）計票結果，艾班尼斯所屬的中左派勞工黨在開票後一路領先，確定取得八十六席，較上次增加十三席；自由黨／國家黨聯盟取得四十一席，減少十三席；其餘政黨取得十席；另有十三席尚待確認。

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艾班尼斯發表勝選感言時表示，在這個不確定的時期，澳洲人民再次信任勞工黨具有重大的意義，感謝人民投票支持「公平、抱負和機會」，澳洲人選擇「以澳洲的方式，互相照顧，共創未來」，來應對全球挑戰。艾班尼斯也說，已與杜登談話，感謝他在敗選後的慷慨演說，並祝福他與家人一切順利。

曾任國防部長的杜登，在意外輸掉代表廿四年的昆士蘭州迪克森選區後，已早一步發表感言，除了恭賀選區多年競爭對手勝選，也向支持者表示能擔任自由黨領袖是「莫大的榮幸」，但他要為失敗負全部責任，自由黨／國家黨聯盟未來將重振旗鼓。

民調顯示，生活成本壓力與對美國總統川普動盪政策的擔憂，是澳洲選民最關切的問題。「路透」指出，杜登領導的自由黨在二月份的民調中還領先，但後來因被與川普相提並論而陷入困境，他的敗選與加拿大保守派的敗選如出一轍，都是敗給「川普效應」。「法新社」引用雪梨大學政治學者馬赫的說法，指杜登被視為「輕量級川普」，不僅曾稱讚川普是「大思想家」，也和他一樣主張裁減政府部門來提高效率，引發一些選民不滿；加上川普對澳洲徵收十％關稅，以及貿易政策造成全球市場動盪，都使選民感到不安，「這是過去幾個月大量選民改變立場的最重要因素」。

英國首相施凱爾搶先透過社群平台Ｘ發文恭賀艾班尼斯勝選，盛讚英澳「比以往任何時候都更加親密」。

自由黨黨魁杜登發表敗選感言，矢言重振旗鼓。（彭博）

澳洲素有選舉日投票吃香腸的獨特文化，被稱為「民主香腸」。選民前往投票所履行民主義務時，購買志工在外設攤販售的香腸或其他燒烤，所得捐給慈善團體，之後手持小吃，在社群媒體的#democracysausage（民主香腸）標籤下發布照片和影片，成為熱門話題。（法新社）

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