川普NASA預算 貼近馬斯克公司項目

美國NASA「阿提米絲」登月計畫中的「獵戶座」載人太空船。（歐新社檔案照）

2025/05/04 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普二日提出的新財政年度預算，在美國航太總署（NASA）預算部分，首重載人登陸月球、火星任務，而削減科學、氣候研究經費。這份預算著重項目，正好也是川普勝選大功臣馬斯克旗下太空科技公司致力實現的太空計畫。

川普將NASA總預算刪減六十億美元，從當前財政年度的二四八億美元，減到一八八億美元，減幅二十四．三％；不過，太空探索預算較前一年度增加六億多美元，載人登陸月球探索經費提高六億四七○○萬美元，達到逾七十億美元，登陸火星計畫新增十億美元。

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預算案側重登月、火星

根據這份預算案概要，NASA一些旗艦計畫都將大幅調整：超出預算的「太空發射系統」（SLS）和「獵戶座」載人太空船，二○二七年執行「阿提米絲」計畫第三次任務後將廢止，該次任務預定進行首次載人登月；繞月太空站「門戶」計畫，以及旨在把火星探測車採集樣本送回地球的「火星樣本返回」任務也都取消。

白宮就NASA預算表示，希望「聚焦在重返月球方面，擊敗中國，並且率先將人類送上火星」。中國計劃在二○三○年前達成第一次載人登月，而「阿提米絲」登月計畫進度，近年來卻一再延宕。

紐約時報指出，這份預算意在實現川普三月向國會演說提出的「在火星插上星條旗」目標，但也與馬斯克的「太空探索科技公司」（SpaceX）優先計畫一致。馬斯克一直懷抱殖民火星的夢想，三月時曾表示，SpaceX正在開發測試的巨型火箭「星艦」，預定二○二六年底啟程，載著人形機器人前往火星，「最快」二○二九年送人登陸這個紅色星球。法新社報導，川普提名的NASA署長艾薩克曼，已經兩度造訪SpaceX公司，更進一步挑起可能的利益衝突疑慮。

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