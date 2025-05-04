中國海空侵犯釣魚台 日F15緊急起飛

日本海上保安廳提供的照片顯示，3日中午，一架直升機從尖閣諸島附近水域的中國海警船上起飛。（取自產經新聞）

2025/05/04 05:30

去年8月以來 第4次侵犯領空

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省三日表示，中國海警局四艘海警船當日中午先後進入沖繩縣石垣市尖閣諸島（釣魚台列嶼，中國稱釣魚島）海域約十五分鐘，一架艦載直升機起飛並侵犯日本領空。日本航空自衛隊的兩架F-15戰鬥機為此緊急起飛因應。這是中國軍機自去年八月以來第四次侵犯領空，日本政府已透過外交管道向中方嚴正抗議，要求防止類似事件再次發生。

４艘海警船先後進入海域

對此，中國海警局新聞發言人劉德軍回應，當日中國海警艦艇依法在釣魚島海域例行巡航時，發現一架日本民用飛機於十一時十九分非法進入中方釣魚島領空，十一時二十四分飛離。中方海警艦艇隨即依法對其採取必要管控措施，並起飛艦載直升機警告驅離。劉德軍重申釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止一切違法活動，中國海警將持續開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

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艦載直升機起飛侵犯領空

據日本「產經新聞」、共同社等日媒報導，根據防衛省與那霸市的第十一管區海上保安本部，四艘中國海警船於三日中午日本時間十二時二十分左右相繼進入日本領海，其中一艘的艦載直升機起飛，飛行約十五分鐘。報導稱，當時日本的一架小型民用飛機也在附近飛行，防衛省正調查兩者之間的關係。

中國海警船均配備艦砲

日媒稱，四艘中國海警船均配備艦砲，海上保安廳的巡邏船要求其離開日本領海。截至下午一時，確認四船已離開領海，進入外圍的接續水域。這是中國公務船自四月七日以來再次入侵尖閣諸島周邊領海，也是今年第十一次；同時是自去年八月中國軍機侵犯長崎縣男女群島近海領空以來，中國第四次侵犯日本領空，針對尖閣諸島則是第三次。

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