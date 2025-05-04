川普裁員大刀 砍向情報機構

美媒稱川普政府計畫大砍包括中央情報局與國家安全局等聯邦情報機構的人員達數千人之多。圖為中情局總部地面上的標誌。（法新社）

2025/05/04 05:30

CIA要砍1200人

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華盛頓郵報」二日獨家披露，美國總統川普刪減聯邦政府勞動力的大刀已砍向攸關國家安全的情報機構，其中光是中央情報局（CIA）就要砍一二○○人，國家安全局（NSA）也會砍數千人，各情報機構還將進行整併縮編。儘管中情局裁員比率僅五％，但批評人士擔心失業的特務恐被敵國吸收、進而危及美國國安。

國防部下轄單位也要砍數千人

華郵根據知情人士的爆料報導說，川普政府已於日前告知國會議員，計畫在未來數年減少中情局約一二○○名勞動力；此外，包括國安局、國防部下轄的情報機構如國防情報局（DIA）、國家偵察局（NRO）與國家地理空間情報局（NGA），也將被砍數千人。

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中情局裁員將持續幾年

中情局未曾公布其員工人數，但據信約為二．二萬人，意即約一二○○人的裁員目標，僅占全體員工五％。目前還不清楚中情局哪些部門會被裁得最兇。但據爆料的知情人士指出，中情局裁員將持續幾年，做法包括減少招募，估計不會直接炒人魷魚；約五百名已選擇早退的員工也會被算在一二○○人內。華郵還說，中情局大裁員應與全球首富馬斯克主導的「政府效率部」（DOGE）刪減聯邦勞動力無關，因為DOGE團隊迄今尚未進駐位於維吉尼亞州蘭利的CIA總部。

失業人員恐被敵國吸收

至於負責協調聯邦政府十八個獨立情報機構的美國國家情報首長辦公室（ODNI），此前也已開始裁員，該辦公室約兩千名工作人員中，已有逾百人接受可支薪至九月底的優離方案。美國國家情報首長加巴德上月底曾在白宮內閣會議上說，ODNI的規模比她二月十二日上任時縮小廿五％與更精簡，但未具體說明究竟裁了哪些人。此外，加巴德也一直在檢討ODNI下轄諸多分別針對恐怖主義、反情報與武器擴散等主題的情報中心，可能會裁員或將之併入其他機構。

對此，美國參議院情報委員會的民主黨參議員華納抨擊，川普政府全面、魯莽地裁減經歷豐富的情報人員，將削弱美國偵測和應付威脅的能力，使國家更不安全。華郵也提及，此舉可能有「反間諜風險」，一旦失業的情報特工心懷不滿，可能成為敵國間諜機構的招募對象。隸屬於ODNI的美國國家反情報和安全中心上月才警告，中國情報機構正在社群和求職網站上偽裝成諮詢公司、企業高級幹部與智庫等，招募美國現任與前任政府雇員。

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