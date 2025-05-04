美眾議員聲援台灣 嗆外交反制索馬利亞

索馬利亞民航局通告，自今年4月30日起，所有由台灣或其附屬機構簽發的護照及相關旅行證件，不得再用於進出及過境索馬利亞聯邦。（資料照）

2025/05/04 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕針對索馬利亞近日以「聯大第二七五八號決議」和「堅持一中原則」為由，宣布持台灣護照和相關證件不得進出及過境索馬利亞，美國聯邦眾議員帝芬尼與奧格茲一日聯名致函索馬利亞駐美大使，就索馬利亞當局片面決定將台灣護照視為無效一事表達嚴正關切，並稱索馬利亞該項指令「無疑是在中國堅持下所做出的決定」。

兩人警告，索馬利亞此舉可能對索國政府及所有在美國的索國人民帶來「嚴重報復性後果」，包括持「暫時保護身分」、簽證或假釋者，美國政府不僅可以取消其目前享有的地位、迅速遣返外，還擁有其他多項可運用的反制措施。

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不排除凍結外交關係

信中提及，其他手段包括立即暫停向所有索馬利亞公民發放美國簽證、禁止承認索馬利亞護照赴美或過境美國、停止未來所有美國對索馬利亞的雙邊援助、關閉索馬利亞駐美位於華盛頓的大使館並驅逐其官員，甚至暫停美索外交關係等。

帝芬尼與奧格茲直言，若索國政府執意淪為中國共產黨的附庸，美國便無理由再假裝索馬利亞是一個獨立、合法或值得美國承認的政府。最後，兩人敦促索馬利亞政府立即採取作為，撒銷有關台灣護照有效性這項武斷且被誤導的決定，以避免前述潛在的報復措施。

面對索國迎合中國惡意曲解二七五八號決議與「一中原則」，我涉外官員昨表示，事發當時正以總統特使身分出訪友邦的外交部長林佳龍，第一時間指示成立因應小組，積極應對中國新型態打壓，並進一步強化文宣與遊說行動，全力備戰並回應中國的法律戰。外交部除表達嚴正抗議，也聯合索馬利蘭共同洽請美國等友盟，向國際民航組織等採取具體行動、為台發聲。

南非也曾迫遷我代表處

我方官員強調，事發後中國外交部公開「高度讚賞」索馬利亞禁止台灣人民入境，無疑坐實中方為此次打壓的幕後推手。過去南非也曾以相同做法，多次施壓迫遷我駐南非代表處，但在我國堅守立場、民主國家政要相繼聲援下，迄今正常運作。

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