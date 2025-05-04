美議員點名25中企下市 含阿里巴巴

美國國會議員以安全疑慮為由要求將包括阿里巴巴在內的廿五家中企從美國股市下市。圖為今年四月十一日紐約證交所螢幕上顯示的阿里巴巴股價。（彭博）

2025/05/04 05:30

都與解放軍關係匪淺

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「金融時報」二日報導，兩名共和黨籍美國國會議員以危及美國投資人的安全為由，要求美國證券管理委員會（SEC）將包括阿里巴巴在內的廿五家中國企業自美國證交所下市，因為這些中企與解放軍關係匪淺。

危及美國投資人安全

根據金融時報，美國國會眾議院中國委員會主席穆勒納爾與國會參議院老齡化特別委員會主席史考特，二日致函SEC主席艾特金斯，要求對這廿五家在美上市的中企採取行動。

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除了阿里巴巴，其他被要求從美國下市的中企，還有中國網路搜尋引擎巨擘「百度」、電商平台「京東」、人氣社群媒體平台「微博」、自駕車新創公司「小馬智行」、雷射技術公司「禾賽科技」、騰訊旗下串流平台「騰訊音樂」，以及多晶矽製造商「大全新能源」等。

邊賺美金 邊助中為虐

金融時報稱穆、史兩人在信中直指被點名的中企一方面靠美國投資人資金獲利，另一方面又促進中國共產黨的戰略目標、支持軍事現代化與嚴重侵犯人權之情事，「對美國投資人構成令人無法接受的風險」，無論這些中企表面看起來多商業化，「最終還是會聽命於邪惡的國家目的」。

穆、史指出，中共對中企的掌控程度「被有系統地瞞著美國投資人」，遑論中國法律對美國投資人營造出即便加強資訊揭露也無法減輕的無法預料的風險；這些被他們點名應從美國下市的中企中，有許多「不僅不透明」，還「積極整合到中國軍事與監視機器」。

依外國公司問責法處理

兩人建議，SEC可依美國的「外國公司問責法」賦予的權限與工具，以暫停或吊銷其證券登記的方式，讓這些中企暫停交易與強制下市，「SEC可以，也必須採取行動」。根據美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC），截至今年三月底，總共有二八六家中企在美國掛牌上市。

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