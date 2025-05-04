打破關稅僵局 北京要處理芬太尼

美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」於去年1月舉行的聽證會中，揭示由中國、伊朗和北韓組成的新戰線。（彭博檔案照）

2025/05/04 05:30

擬派公安部長赴美 進而啟動貿易談判

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」二日披露，為打破與美國的關稅戰僵局，進而啟動貿易談判，北京政府考慮派遣中國公安部部長王小洪赴美與美官員會晤，商討合作處理華府嚴正重視的合成鴉片類藥物「芬太尼」問題。

可能赴美或在第三國與川普官員會面

王小洪近日正探詢川普團隊希望中國在芬太尼問題上採取的作為。北京內部有聲浪主張讓王小洪赴美，或是在第三國與川普官員會面。在有關討論進行之際，北京也樂意看見美國總統川普軟化對中國的貿易攻勢。

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據去年公布的官方統計，過去十年美國國內鴉片類藥物過量死亡數接近五十萬人。中國長期受美國指控，生產大量可用於生產芬太尼的先驅化學物質，不但在網路販售，還落入墨西哥及其他地區的犯罪集團手中，用於製造芬太尼並流入美國。

川普第二任期初始，對北京施加廿％關稅的理由之一，便是中國在美國芬太尼危機中扮演的角色。中方當時拒絕就此議題與美方商議，反控華府以芬太尼做為對中貿易攻擊的藉口。

報導指出，最新的貿易對壘情勢，開始對陷入房地產危機、通貨緊縮壓力、消費和商業信心疲軟數年的中國經濟造成損害。雖然中國國家主席習近平及其領導層正準備對美長期抗戰，持續強化中央對經濟和整體社會的控制，但加劇的經濟痛楚也促使北京與華府接觸以緩解近期壓力。

華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻認為，在雙方都渴望啟動談判的情況下，芬太尼可做為美中緊張關係的「破冰船」。

北京鬆口 正在進行貿易談判評估

在美國對中國施加一四五％關稅，以及中國回敬一二五％報復關稅的對峙高峰後，兩國近期互相削減關稅額度及範圍，降低貿易緊張。

美國智庫「蘭德公司」中國中心資深研究員迪皮波估算，美國至今豁免中國貨物的關稅約一○二○億美元，品項涵蓋智慧型手機及其他消費型產品；中國豁免約四六○億美元的美國半導體設備等產品。藉由關稅豁免，美中同時向彼此揭露了自身弱點所在。

針對美方近來多次表示與中方正進行貿易談判，北京一改先前純粹否認的態度，在二日的商務部記者會上表示，「美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估」。

美國緝毒局（DEA）法醫化學家4月29日向司法部長邦迪（右）展示用於檢驗芬太尼的檢測試紙。（美聯社）

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