川普2026國安預算創新高 大砍援外

美國總統川普在二日提出二○二六會計年度預算計畫中大砍逾兩成的非國防支出，同時增加十三％的國防支出達創新高的破一兆美元。圖為川普一日出席白宮玫瑰園的全國祈禱日活動。（法新社）

2025/05/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二日向國會提出二○二六會計年度政府預算，大砍針對環保、教育、再生能源與援外等共約一六三○億美元（約四．九五兆台幣）的經費，但大增邊界與國家安全等的支出達創新高的一．○一兆美元（三十．七兆台幣），漲幅達十三％，非國防與國防預算比例差距也拉大到近一比二。

官員指出，在白宮二日提出的新會計年度預算計畫中，非國防性自主支出將只編列五五七○億美元，比現行二○二五會計年度（今年九月卅日截止）的非國防性自主支出減少廿二．六％；這意味用於聯邦環境、再生能源、教育與對外援助計畫的經費將被砍超過一六○○億美元，影響包括稍早已飽受裁員之苦的環保署、教育部與美國國際開發總署等聯邦機構。

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非國防性自主支出是每年需要國會重新授權的聯邦資金，用於資助教育、運輸與公共衛生等領域，但不包括聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助（Medicaid）與國防開支。

國安支出首破1兆美元

在此同時，川普在新會計年度預算中建議對國安支出編列創新高的一．○一兆美元，漲幅十三％，首要用途為資助「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦計畫、造船與核現代化與邊境安全，以及包括軍人調薪三．八％；其中光是五角大廈要求的預算就高達九六一○億美元，高於今年一月通過的八四八三億美元以及前朝拜登政府去年預計的國防預算八七六八億美元。

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