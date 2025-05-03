2025全球新聞自由下跌 中國倒數

無國界記者組織公布最新全球新聞自由指數，顯示經濟因素導致整體平均分數持續下跌，其中中國已跌至倒數第三，僅優於厄利垂亞與北韓。（歐新社）

2025/05/03 05:30

台灣為東亞地區最高

〔編譯張沛元／綜合報導〕「無國界記者」組織（RSF）二日公布二○二五年全球一八○個國家與地區的新聞自由指數，直指經濟因素導致全球整體新聞自由下滑，全球平均新聞自由值跌至歷來新低的「困難」等級，有半數國家與地區被列為「困難」或「非常嚴重」；香港與美國的新聞自由排名皆下跌，中國則幾乎墊底，台灣則為東亞最高。

新聞自由地圖「愈來愈紅」

RSF根據政治、經濟、立法、社會文化與安全等五大指標進行評分與排名，並依得分將新聞自由程度分為佳、可、有問題、困難與非常嚴重共五級。RSF稱儘管多年來警告新聞自由持續下跌，但今年卻跌至新低：所有國家與地區的總平均分數不到五十五分，屬於「困難」等級；逾六成國家（一一二國家）今年的分數下跌；在此同時，全球新聞自由地圖「愈來愈紅」，有人口佔世界過半數的四十二國的新聞自由「非常嚴重」（代表色為紅色），這些國家毫無新聞自由可言，從事新聞工作也特別危險。

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RSF將今年全球新聞自由倒退歸咎於經濟因素，直言經濟不獨立就沒有新聞自由，財務吃緊的新聞媒體會為了爭相吸引閱聽人而犧牲報導品質，以及屈服於想利用新聞媒體的寡頭與政府；媒體財務獨立是確保資訊自由、可靠以及能符合公眾利益的必要條件。

前十名全是歐洲國家

各別排名方面，前十名全是歐洲國家天下，挪威、愛沙尼亞與荷蘭位居前三；台灣以七十七．○四分排名全球廿四，較去年的廿七上升三名，為東亞地區最高，在亞太地區則僅次於排名十六的紐西蘭。

至於港區國安法與基本法廿三條立法後新聞自由大不如前的香港，以卅九．八六分名列第一四○，較去年下降五名；中國較去年下降六名，以十四．八分名列第一七八倒數第三，僅優於倒數前兩名厄利垂亞與北韓。

美國、香港排名下跌

美國以六十五．四九分名列第五十七，較去年下降兩名，排名在曾飽受戰禍的西非國家獅子山共和國之後，RSF直指與川普總統二度執政後削減對獨立媒體的支持並將記者邊緣化有關。在此同時，繼稍早大砍「美國之音」等機構的政府補助後，川普一日再以報導存在偏見為由，簽署行政命令削減對「美國公共電視網」（PBS）和「全國公共電台」（NPR）的聯邦資助。

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