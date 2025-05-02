美擬祭懲罰性關稅制裁 施壓普廷和談

美國總統川普重要盟友、共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆正積極推動制裁俄羅斯法案，不僅擬對俄羅斯實施「毀滅性打擊」的嚴厲制裁，更計畫對購買俄國石油、天然氣及鈾等能源的國家，包括中國、印度和伊朗等，課徵高達500%的懲罰性關稅。（路透檔案照）

2025/05/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨籍資深聯邦參議員葛蘭姆正積極推動「二○二五年制裁俄羅斯法案」，不僅擬對俄羅斯實施「毀滅性打擊」的嚴厲制裁，更計畫對購買俄國石油、天然氣及鈾等能源的國家，包括中國、印度和伊朗等，課徵高達五○○％的懲罰性關稅，以促使莫斯科認真談判，結束入侵烏克蘭引發的戰爭。

課徵500％關稅 包含中印伊

據「彭博」報導，做為美國總統川普重要盟友，葛蘭姆透露已獲得七十二名參議員承諾支持該法案，遠超過克服議事杯葛所需的六十票，更足以推翻總統潛在否決權。「華爾街日報」報導，連署議員橫跨共和、民主兩黨，包括參議院多數黨領袖圖恩和少數黨領袖舒默，顯示在此議題上的高度共識。

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此舉正值川普試圖兌現終結烏克蘭戰事的競選承諾之際，葛蘭姆強調，此法案旨在賦予川普更多籌碼，可在談判陷入僵局時動用，以助其達成公正和談，並警告俄國總統普廷切勿「玩弄」川普。

該法案由葛蘭姆與民主黨參議員布魯門塔共同提出，主要包括兩大措施：一是對俄羅斯及支持其侵略的國家實施一級與二級制裁，包括禁止美國公民購買俄羅斯主權債務；二是對購買俄國能源產品國家的進口商品課徵五○○％關稅。

葛蘭姆辦公室指出，關稅措施預計對中國、印度和伊朗衝擊最大。雖可能影響歐洲盟友，但近期與多國使館溝通，促其堅定立場。儘管歐盟已減少對俄能源依賴，二○二四年俄國仍供應歐盟約十七％天然氣及十八％液化天然氣。

葛蘭姆強調，這些制裁代表參院視俄羅斯為「主要肇事方」的立場，普廷最終必須在與川普談判結束戰爭、或面臨俄國經濟被「摧毀」之間做出選擇。布魯門塔也表示，此法案向普廷展現國會堅定支持烏克蘭的立場。

在眾議院，由賓州共和黨眾議員費茲派翠克提出的對應法案，已獲得約廿六名跨黨派議員支持。葛蘭姆說，眾議院也有足夠支持使該法案進入表決程序。

另一方面，英國「金融時報」報導，基於川普政府可能退出烏克蘭和談、轉與俄國和解的疑慮，歐盟正擬定「Ｂ計畫」，繼續對莫斯科實施經濟制裁。歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯證實，此備案旨在確保美國政策轉向或匈牙利阻撓制裁展延下，歐盟仍可維持對俄經濟施壓，並警告成員國切勿輕率放棄烏克蘭。

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