烏資源測繪過時 礦產價值無人知

圖為烏克蘭西北部日托米爾地區的鈦礦，迄今無人知悉深埋烏克蘭地底的天然資源蘊藏量有多豐富，開採出來能夠產生多大經濟利益，也仍是未知數。（法新社檔案照）

2025/05/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國和烏克蘭終於簽署礦產協議，儘管美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基皆宣稱烏國礦產資源價值不菲，但這些仍深埋地底的天然資源蘊藏量到底有多豐富，迄今無人知悉；再加上開採與加工處理過程緩慢複雜、需要闢建基礎設施以致成本難料，以及有不少位於俄羅斯控制區，最後開採出來究竟能產生多大經濟效益，仍是未知數。

「華盛頓郵報」報導，外國投資人迄今不願擴大投資開採烏克蘭礦產的原因很多，包括烏俄戰爭與缺乏美國提供的具體安全保障等。研究烏克蘭資源的加拿大地緣政治風險諮詢公司SecDev負責人穆加指出，在烏克蘭開採美國想要的關鍵礦產，包括鋰、石墨、鈾與鈦，將「需要數十億美元的投資」。

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分析家直言，取得烏克蘭礦產資源將是長期賭注。研究供應鏈的哈佛大學經濟學家史兆威就說，開發新礦「可能需時十年」或更長時間。職司產業政策的前白宮官員賈克茲則指出，只要中國生產的礦物維持低價，新的採礦計畫就窒礙難行，全世界都高度關注新關鍵礦產與稀土，很多地方都有，但中國以外地區幾乎無人開採。

烏克蘭最重要的礦產資源測繪，是在前蘇聯時期進行，但連烏國的地質專家都認為其「非常過時」。此外，美國官員十多年前曾宣稱，阿富汗有價值一兆美元的礦產資源，川普首度執政時也對此頗感興趣，但阿國礦物迄今仍原封不動。

科羅拉多礦業學院關鍵材料創新中心副主任艾格特說，烏克蘭擁有龐大的礦產潛力，但沒有人知道到底有多大。此外，川普二月間曾表示，與烏國的協議將包括「稀土和其他東西」，但美國地質調查所（USGS）並未發現烏克蘭擁有大量稀土礦藏。

四成關鍵礦產 位於俄佔區

眾所周知，烏克蘭擁有豐富的鋰、石墨、鈾和鈦礦儲量，這四種礦物均被USGS列為關鍵礦物。然而，烏克蘭官員坦承，該國大部分礦產資源位於俄國控制區。穆加則根據SecDev的估計指出，四成的烏國關鍵礦產位於俄佔區。

美國智庫「戰爭研究所」（ISW）彙整的資料顯示，烏克蘭的鋰礦主要在烏東與中部，蘊藏量約一九○○萬噸的石墨主要在基輔控制的烏中與烏西，鈦則集中在中西部、東北部與東南部。

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