菲紐抗中 簽署軍隊互訪協定

在菲律賓總統小馬可仕（中）見證下，菲國國防部長鐵歐多洛（右）與紐西蘭防長柯林斯（左）4月30日在馬尼拉簽署「軍隊互訪地位協定」。（路透）

2025/05/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在南海持續擴大施壓，菲律賓與紐西蘭四月卅日簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），允許兩國部隊互訪與舉行聯合演習，以強化雙邊防務合作，拓展菲國在日益嚴峻情勢下的安全聯盟網絡。

不滿中國九段線主張

簽署儀式於馬尼拉馬拉坎南宮舉行，由菲律賓總統小馬可仕見證，菲國國防部長鐵歐多洛與紐西蘭防長柯林斯代表簽署。SOVFA為兩國軍隊在對方領土進行聯合演訓及其他合作奠定法律架構，小馬可仕表示，當前情勢使這些夥伴關係「至關重要」。鐵歐多洛更直指，世上「有人遵守國際法，有人想重新定義它」，他還點名中國用以聲索南海主權的「九段線」主張，強調菲紐兩國將致力於「軍隊對軍隊訓練」，以「嚇阻這類不受歡迎的行為」。

請繼續往下閱讀...

柯林斯則強調，簽署此協定反映兩國對「維護國際規則秩序風險」的共識，雙方都深刻體認到「我們所處的戰略環境正在惡化」，紐西蘭尋求「保護並推進自身在印太地區的利益」，而此唯有「與夥伴同行」方能達成。

過去紐西蘭曾因側重經貿、對中政策較為緩和而遭到批評，但近期總理盧克森已宣布重大國防投資計畫，強調紐西蘭需要「承擔自身責任」。菲紐兩國二○二六年也將兩國關係提升為「全面夥伴關係」，反映雙方在海上安全、災難應變與區域穩定的共同利益。

菲律賓已先後與美國、澳洲簽署類似軍隊互訪協定，與加拿大的協商也已經完成，預計今年內即將簽署。與日本的「相互准入協定」（RAA）已獲菲國參議院批准，待日方通過。此外，菲律賓也和法國就簽署類似協定展開會商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法