美駐中新大使帕度友台 對中強硬

美國聯邦參議院通過由前共和黨籍喬治亞州參議員帕度出任駐中國大使的人事案。帕度不僅曾與總統川普私下討論如何嚇阻中國侵台，參議員任內訪台時更曾拜會時任總統蔡英文。（美聯社檔案照）

2025/05/01 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院四月廿九日以跨黨派支持，通過由前共和黨籍參議員帕度（David Perdue）出任駐中國大使的人事案。帕度不僅曾與總統川普私下討論如何嚇阻中國侵台，參議員任內訪台時，更曾拜會時任總統蔡英文。他的任命正值美中貿易戰火激烈、兩國戰略競爭升級的關鍵時刻。

參院以六十七票贊成、廿九票反對的結果確認此任命案，顯示帕度獲得部分民主黨人支持。現年七十五歲的帕度，曾在二○一五至二一年間擔任喬治亞州聯邦參議員，此前擁有四十年的商界經歷，擔任過銳跑（Reebok）、達樂（Dollar General）等企業高層，並曾派駐香港。他即將在川普政府對多數中國商品加徵高達一四五％關稅、北京也以一二五％關稅反制的背景下，派任北京處理這項「廿一世紀最重要的外交挑戰」。

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曾與川普討論嚇阻中國侵台

帕度對中國立場向來強硬，曾形容北京正對美國發動「新型態戰爭」，威脅「現有世界秩序」，並稱中國國家主席習近平為「現代皇帝」。不過，他在本月初的任命聽證會上表示，美國處理對中關係的方針應「細緻、跨黨派且具戰略性」，並承諾將把遏制用於製造類鴉片止痛劑「芬太尼」的中國化學原料流入美國列為優先事項。

帕度在聽證會上回應參議員提問時透露，他曾與川普私下討論過如何嚇阻中國對台灣的侵略行為。他重申，美國對台政策是以「台灣關係法」、美中「三個聯合公報」及「六項保證」為基石，強調必須讓北京清楚美國的承諾，確保兩岸議題以和平方式解決，「絕不能有任何誤解」。

帕度在參議員任內展現對台灣的具體支持，曾在二○一八年六月訪問台灣，並拜會時任總統蔡英文。此外，他投票支持包含多項友台條款的「二○一九年國防授權法案」，並曾於二○一五年及一七年分別連署法案及參院聯名函，支持台灣參與國際刑警組織（Interpol）及世界衛生大會（WHA）。

儘管帕度因以往企業外包工作機會至中國而遭到批評，但他在聽證會上已表態擁護川普的「美國優先」路線。分析家對他實際能發揮的角色看法分歧，部分認為川普政府的外交仍由白宮高層主導，但也有觀點認為，在當前緊張關係下，帕度做為「可信的接觸點」至關重要。他的任命也代表美國駐中大使人選，重返派遣前政治人物的模式。

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