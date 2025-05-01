川普回鍋百日 自信能掌舵經濟

美國總統川普4月29日歡慶重返白宮滿100天，在密西根州第一大城底特律附近沃倫市的馬科姆社區大學，向3000名支持者暢言89分鐘。（法新社）

2025/05/01 05:30

左批非法移民 右嗆左派法官

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四月廿九日歡慶重返白宮滿一百天，親臨為他去年勝選奠基的密西根州會見支持者，並發表競選式的長篇演說，談及執政團隊在落實移民政策、刪減商業法規、重振美國製造業等方面的成就，再次向選民保證他是優秀的經濟掌舵者，甚至公開警告要他懸崖勒馬的「共產主義激進左派法官」別想限制他的權力，「啥都不能阻止我」。

在抵達密州第一大城底特律東北方的塞夫里治空軍國民兵基地時，川普發表簡短談話，宣傳執政團隊在國防上的投資，「我將支持破紀錄的一兆美元國防投資」。川普還相對罕見地展現跨黨派風度，盛讚密州民主黨籍州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），說她在「拯救」位於底特律東北方的塞夫里治基地上扮演關鍵角色。川普宣布，塞夫里治基地將接收廿一架波音F-15X戰機。

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晚間，川普在底特律附近沃倫市的馬科姆社區大學，向三千名支持者暢言八十九分鐘。演說內容著重打擊非法移民，還當場播放一段配上好萊塢式音樂、將委內瑞拉移民從美國送到薩爾瓦多一所監獄的影片，博得滿堂彩；他宣稱相較於前朝拜登政府縱容罪犯、毒販、恐怖分子與非法移民大舉湧入，他的政府做的則是「大規模驅逐」。

已簽署130多項行政命令

在支持者的歡呼聲中，七十八歲的川普說：「今晚，我們聚集在國家心臟地帶，慶祝我國史上最成功的政府百日…我們在一百天內為華府帶來近百年來最深遠的改變。」但是「我們才剛起步，你們什麼都還沒有看到呢。」川普細數他上台百日已簽署一三○多項行政命令，相當於拜登過去四年所簽署的行政命令。川普同時表示，蘋果、輝達（Nvidia）和台積電等科技公司，都在美國製造業投資數以十億計美元。

誰都不能阻止讓美國再度安全

川普之所以選擇在密州慶祝回鍋百日，除了認可該州是助他重新執政的功臣之一，更因為該州是他的關稅政策的潛在受益州，他希望他對輸美商品課徵關稅，將把汽車等製造業帶回美國。川普還公開揚言，不會任由共產主義激進左派法官阻礙他執法與履行總統職責…「這些人只想毀掉我們的國家。啥都不能阻止我（落實）讓美國再度安全的使命」。

不過，川普演說內容也依然充斥假訊息、誇大與羞辱，甚至一度脫口直言「我想念競選」，並反控那些對他不利的民調結果與新聞報導根本不可信，因為「看到假新聞就會看到假民調」。川普還說，他自認支持率應達六到七成。

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