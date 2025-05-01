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    挺台灣 58%美國人支持建交

    全球非營利組織「人道自由基金會」委託業者針對全美國所做的最新民調顯示，美國民眾不分黨派一致支持台灣，贊成強化美台關係，高達82%認為台灣是獨立國家，58%支持美國正式承認台灣為獨立國家，並建立全面外交關係。（取自人道自由基金會Ｘ）

    全球非營利組織「人道自由基金會」委託業者針對全美國所做的最新民調顯示，美國民眾不分黨派一致支持台灣，贊成強化美台關係，高達82%認為台灣是獨立國家，58%支持美國正式承認台灣為獨立國家，並建立全面外交關係。（取自人道自由基金會Ｘ）

    2025/05/01 05:30

    美最新民調 82％認為台灣是獨立國家

    〔國際新聞中心／綜合報導〕全球非營利組織「人道自由基金會」（HFF）委託業者針對全美國所做的最新民調顯示，美國民眾不分黨派一致支持台灣，贊成強化美台關係；六十八％受訪者對台灣抱持正面看法，高達八十二％認為台灣是獨立國家，五十八％支持美國正式承認台灣為獨立國家，並建立全面外交關係。

    68％對台灣持正面看法

    HFF上月廿八日發布新聞稿指出，這份委託「雷明頓研究集團」（Remington Research Group）執行的民調顯示，在有關台灣主權、台灣對美國重要性的議題上，美國人存在高度共識，六十八％受訪者對台灣持正面看法，僅有四％持負面看法，廿八％表示沒有意見。

    關於台灣對美國國家利益、科技、安全及外交政策的重要性，調查顯示，八十八％受訪者認為台灣重要，其中卅二％認為「非常重要」，認為不重要者只有十二％。

    在台灣獨立議題上，調查顯示，八十二％認為台灣是獨立國家，十五％表示不確定，僅有三％認為台灣是中國的一部分。在外交承認方面，五十八％受訪者認為美國應該承認台灣是獨立國家，並建立全面外交關係，卅七％表示不確定，五％表示反對。

    32％認為應軍事協防台灣

    至於軍事防衛議題，卅九％受訪者認為，美國應持續在是否協防台灣抵抗中國侵略問題上維持「戰略模糊」政策，卅二％認為美國應明確表達軍事協防台灣的承諾，廿七％表示不確定，僅有三％受訪者認為美國應該停止對台軍售，反對協防台灣。

    雷明頓研究集團是在今年三月十五日至十八日進行這項全美民調，共有八百名潛在選民受訪。調查結果根據大選預期的投票人口統計數據進行加權，誤差範圍為正負三．五％，信心水準為九十五％。

    美台利益緊密相關有共識

    新聞稿指出，這項民調顯示，美國社會對台灣的看法具有廣泛共識。無論政黨傾向、年齡層或其他人口背景，受訪者普遍認同台灣是一個獨立且與美國利益緊密相關的國家。受訪者對美國應該承認台灣、明確表態協防台灣的支持，反映出美國社會希望華府採取更積極有力的對台政策。

    HFF主席華特斯（Dane Waters）指出，調查結果顯示，美國人民堅定支持台灣，美國政府應該反映民意，加強與台灣的外交及戰略關係，「我們必須放棄戰略模糊政策，正式承認台灣」。

    HFF董事雅各（Paul Jacob）也說，民調顯示美國民眾了解台灣的戰略重要性，包括關鍵的微晶片生產，「保護台灣不僅是道德責任，也對美國經濟及國家安全利益至關重要」。

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